恒大引爆房股香港暴跌

路透社今天报道称，香港股市再度上演黑色星期四，新一轮监管冲击波下本已十分颓弱的港股跌势加剧收于十个月低位，恒大风波一跃成为市场最新的风险关切焦点，内房股惨遭“血洗”狂泻不止，科技股也尚未有见底迹象，阿里巴巴再创新低，澳门博彩股遭洗仓蒸发逾千亿港元市值后跌势不歇。

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据路透社今天报道，恒大雷引爆内房股遭“血洗”，港股再演“黑周四”豪赌股跌势未歇。香港股市今天报告恒生指数.HSI收跌1.5%，至24,667.85点，为去年11月2日以来最低收盘价；恒生国企指数.HSCE亦收挫1.5%。

内房股首当其冲，跌势堪比疾风骤雨，恒生中国内地地产指数午后一度狂泻7.7%至逾四年低位，收跌6.6%，此前已连续三个交易日下跌，周二和周三分别重挫5.1%和3.4%。融创中国1918.HK跌超11%，碧桂园、世茂集团和龙光集团跌幅介于7.2-10.5%。

恒大系四家公司集体重挫。中国恒大一度跳水超10%，摸至近十年新低，后收跌6.4%；恒大汽车0708.HK盘中崩跌18.6%后收挫11.3%，恒大物业6666.HK及恒腾网络分别收低3.5%和3%。

A股方面，新城控股、金地集团、保利地产和万科A股Z跌幅介于2.7-7.9%，沪深300地产指数挫3.2%。

标普全球评级周三下调中国恒大集团及其子公司评级至“CC”，因为该公司的流动性似乎已枯竭。中诚信国际将恒大地产集团主体信用等级由AA调降至A，并将其继续列入可能降级的观察名单。

对地产有风险敞口的银行板块近期也在明显走弱，沪深300银行指数周四收跌1%，且已连跌四个交易日，周二更是重挫2.8%。恒生金融业指数跌1.2%，也已连跌四日。

继中诚信国际周三调降主体信用等级后，中国恒大地产集团周四在沪深交易所同时公告称，公司目前所有存续的公司债券自9月16日开市起停牌1个交易日，于9月17日开市起复牌，复牌之日起上述债券交易方式发生调整。

高盛周三在一份报告中表示，中国恒大集团债务危机可能对更广泛的中国房地产行业构成外溢风险。摩根大通在一份报告中表示，随着最近的事件加速向下行方向发展，政府需要采取更多行动，以防止潜在的溢出效应。

不到一周时间，融创中国跌幅已经超过26%，如果没有意外，这将成为融创上市以来表现最黯淡的一周；碧桂园本周跌幅也超过了20%，而富力地产则已跌至2008年金融危机以来的最低水位。

在今年一系列强力楼市调控重拳下，8月中国房地产市场已是寒风瑟瑟：70城房价环比涨势跌至年内新低，二手房市场更是骤然降温，环比下行城市个数升至近两年高位；当月房地产投资同比几乎停滞不前，而销售面积跌幅近两成或预示着房企资金链紧张局面还会继续恶化。

惠誉评级在中国全资拥有的在岸信用评级公司--惠誉博华周四发表报告称，内地监管层对债务规模的强管控，以及销售降温，削弱了房地产企业的现金流和流动性，预计这一局面仍将持续。

近期港股消息面上压力不断，周末中国新一轮的监管措施重创了科技板块，恒生科技指数连跌四日，本周跌幅接近8%。互联网巨头腾讯控股和阿里巴巴走势孱弱，连续的回购未能有效提振腾讯，而阿里巴巴港股9988.HK今日盘中再创新低。

路透社说，阿里巴巴今日一度跌3.2%至149.1港元的纪录新低，本周跌幅几近一成；其他“阿里系”公司亦遭拖累，阿里健康本周重挫16.7%，阿里影业跌9.4%，而众安在线跌幅亦超过一成。