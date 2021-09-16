法新社：恆大债务近乎葡萄牙全国公共债务总额

恒大集团可能破产震动全中国。 这个房地产和建筑巨头背负着沉重的债务。法新社16日发布一篇题为“房地产巨头恒大的倒闭威胁到中国国家经济”的文章。文章认为，面对如此高额的债务除了一个国家，谁都很难撑得起这个摊子。法新社还表示：该集团被总额近 2600 亿欧元的债务压垮了。这笔债务相当于葡萄牙全国公共债务总额。

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9 月 15 日星期三，在中国南方深圳恒大集团总部前，示威者们高呼“把钱还给我们！”。他们担心该国领先的房地产开发商破产。该集团被总额近 2600 亿欧元的债务压垮了。一场残酷的破产让人想起 2008 年美国雷曼兄弟破产事件。有些人要求能够收回预支的钱，房子恐怕永远盖不起来了。房建都处于停滞状态，有超过一百多万未交付的房屋。一名女子在社交媒体上流泪作证，她要求偿还投入恒大投资基金的款项。她解释说： “我们来这里是向恒大集团寻求解决方案。每个月我们都要偿还债务；不知道还能撑多久！”

数十万承包商也在等待恆大支付拖欠的款额。 一名示威者说：“我们是企业家，我们是来要钱的，他们总共欠我们约3700万元人民币”。 3700万元人民币折合约500万欧元。 这些商界领袖深信，如果集团破产，他们将永远拿不回欠款。

恆大是中国第一家房地产开发商。它疯狂地捞钱是靠多年拓展新的业务。多少年来，恆大的业态覆盖住宅、商写、主题乐园、产业园、康养项目，以及学校、医院、银行、政府大楼、高铁、机场、景区等公建设施，并向城市公服方向快速拓展。法国媒体表示：拿下7次冠军的广州足球俱乐部也是恆大于2010年3月1日获得了全部股权。法国记者表示：冒险的投资也让恆大浪费了很多钱。

恒大总裁曾经是中国最大的财富，拥有20万名员工。 但那个时代已经结束了。 现在的问题是谁来偿还这笔巨额债务：2600亿欧元；这相当于葡萄牙全国的公共债务。

因此，大家又把目光投向了国家。 让恒大破产对企业来说是一个信号，表明经济衰退已经结束，债务应该得到偿还，但这对中国经济来说将是一个重大风险。 恒生银行首席经济学家王丹表示：“恒大是一家如此重要的房地产开发商，如果他出了什么事，将会产生非常强烈的影响。”

恒生中国首席经济学家还表示：“在房地产领域，政府的策略不会改变。从2017年开始，甚至今年，尽管经济放缓压力，政府一直在解决房地产市场的债务问题。如果房地产崩溃，这可能会给金融体系带来重大风险，而这正是中央想要避免发生的事情。

法国记者表示：很难看出谁能拯救恆大。由于中国四大房地产开发商的累计债务达到了惊人的8510亿欧元，除了中国政府，谁也撑不起这个手笔。 因此，中国在这个长期以来一直是其经济火车头的部门存在真正的问题，现在它有可能因其眼大肚子小而使其脱轨。

据联合网16日报道：北京官员对本报独家透露，“国家还是会管的，国有化是其中一条路”。