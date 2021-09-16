米利私电李作成案 中方避答

针对美军参谋首长联席会议主席米利（Mark Milley）在前总统特朗普执政末期，2度致电中国军队高层指美军开战前会先通知，中国外交部发言人赵立坚今天避答此事，仅指“中美合则两利，斗则俱伤”。

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据中央社今天报道说，中国外交部下午举行例行记者会，就美军参谋首长致电中国军队说开战先通知，中方避答。但对于美国、英国、澳大利亚有意建立新的安全伙伴关系，美、英将以此向澳洲提供核动力潜舰技术，赵立坚则声称，美、英、澳展开核潜舰合作，严重破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛，损害国际核不扩散努力，是极其不负责任的行径，中方将密切关注相关事态发展。

据该报道，赵立坚回答米利致电共军高层的提问时说，“我不了解你提到的具体情况，我可以告诉你的是，作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，中美‘合则两利，斗则俱伤’。”

至于美、英、澳核潜舰合作，赵立坚宣称，此举严重破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛，损害国际核不扩散努力。美、英向澳洲出口高度敏感的核潜舰技术，再次证明他们将核出口作为地缘政治博奕的工具，采取双重标准，这是极其不负责任的行径。

赵立坚又说，澳大利亚作为“不扩散核武器条约”的无核武器缔约国和“南太平洋无核武器区条约”缔约国，引进具有战略军事价值的核潜舰技术，包括周边国家在内的国际社会有理由质疑澳方恪守核不扩散承诺的诚意，中方将密切关注相关事态的发展。

他说，有关国家应摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，尊重地区国家民心，多做有利于地区和平稳定发展的事，否则只会搬起石头砸自己的脚。

中央社说，华盛顿邮报（The Washington Post）副主编、知名调查记者伍德华德（Bob Woodward）与政治记者柯斯塔（Robert Costa）共同撰写的新书Peril（危险，暂译）披露，米利分别在2020年10月30日及今年1月8日，致电中共中央军委联合参谋部参谋长李作成，承诺在美国发动袭击时会事先发出警告，李作成则相信米利的承诺。