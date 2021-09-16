莫里森说随时欢迎与习近平会谈

澳大利亚与美国和英国签订新的安全协议，并计划购置美国与英国生产的核动力潜艇。就此事件，澳大利亚总理莫里森今天拨打多国领导人电话，解释澳大利亚立场，据透露也包括拨打中国国家主席习近平的电话。对于莫里森的打电话说法，没有消息报告中国持何种反应。

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刚与英美组战略联盟，澳总理就邀请习近平随时会谈。

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）今天在中国实力日增的激发下宣布一连串高科技军购案后表示，随时欢迎与中国国家主席习近平会谈。

法新社说，尽管澳中紧张关系升高且高层级会谈遭到冻结，莫里森表示，他依旧准备好与习近平举行会谈。莫里森说：“在此随时欢迎与习主席商讨其他事宜。”

莫里森稍早才刚宣布采购美国核动力潜舰和巡弋飞弹。

“悉尼晨驱报”（The Sydney Morning Herald）也报道说，莫里森邀请习近平谈论有关澳洲与英美组成安全合作伙伴联盟一事。据莫里森表示，在敲定名为AUKUS的澳美英三方合作后，他除了先致电新西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）外，昨晚也已与印度总理莫迪（Narendra Modi）和日本首相菅义伟谈过。

据莫里森说：“在我们持续细谈那些议题并与中国接触的同时，我今天会打更多电话。”