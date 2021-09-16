美媒：赵薇被中国全网封杀原因成谜

在中国对娱乐业进行大范围整顿之际，著名演员兼商业大亨赵薇在互联网上被全面封杀，其原因却未被公开说明，这让粉丝和观察人士猜测政府对她以及其他名人采取的行动究竟出于何种原因，会严厉到什么程度。华尔街日报今天报道称，这一谜团也引发人们公开猜测赵薇如果有错的话，到底是做了什么。

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赵薇被中国全网封杀原因成谜。据华尔街日报说，赵薇执导的多部电影获奖，作为流行歌手，唱片销量以百万张计，她在社交媒体上也积累了大量的追随者，包括微博上的8,600万粉丝。她还通过对中国科技和娱乐公司的投资成为富豪。如今，这位现年45岁的明星已从许多中国网站上消失。在中国最大的流媒体视频网站上搜索她的名字，结果是空白。她参演的电视节目已经被删除，包括极为火爆的电视剧《还珠格格》(My Fair Princess)。在百度百科上搜索她广受好评的电影《致我们终将逝去的青春》(So Young)，词条没有显示导演是谁，只留下了一个破折号“——”。

赵薇在8月26日被全网封杀，正值中国娱乐业开始受到更大范围的打击之时，中共试图遏制在其看来不健康的明星文化兴起。中国政府没有公开说明突然封杀赵薇的原因，这让粉丝和观察人士疑惑，不知道政府对她以及其他名人的行动会到什么程度，以及原因为何。这一谜团也引发人们公开猜测赵薇如果有错的话，到底是做了什么。

据美国南加州大学(University of Southern California)专门研究中国电影和政治的教授Stanley Rosen说，“赵薇就像一个样板，来代表中共眼中明星文化带来的问题，”Stanley Rosen说，“这表明，任何人、无论多富有或多受欢迎，都难逃追责。”他补充称，赵薇被封杀原因的语焉不详，肯定会让其他名人变得特别小心、并更加主动地拥护政府的各项目标。

周三一些照片和视频显示，赵薇此前一天穿着休闲短裤和紫色T恤，在她的家乡芜湖前往一家电信服务网点。这引发了公众对赵薇状况的新一轮关注。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)无法证实上述照片的真实性，这些照片在中国社交媒体上被粉丝广泛分享。

赵薇没有回复记者的置评请求。截至周三下午，在视频网站上仍无法搜索到她的电影和电视节目。中国互联网监管机构中国国家互联网信息办公室没有回复记者的问询。

据该报道，过去几周，其他一些艺人也遭到了封杀，其中包括涉逃税被查的女演员郑爽，以及此前被中共官媒点名批评的年轻演员张哲瀚，因为他被发现在日本参加朋友婚礼时参观了一个与二战有关的具有争议的神社。

中共在上个月发起了一场前所未有的行动，禁止社交媒体平台设立明星排行榜单，要求传统广播电视机构和流媒体平台不得让政治立场不正确或言行失德失范的艺人出镜，不得播出明星子女参加的综艺娱乐及真人秀节目。

赵薇尚未公开回应她在网上被除名一事。8月29日，在中国社交媒体上流传她已乘坐私人飞机逃往法国的传闻后，赵薇在Instagram上发布了一条消息，说自己在北京，和父母在一起。这条消息几个小时后被删除。围绕赵薇处境的猜测在中国社交媒体上引发了热议。一些人指出了赵薇与张哲瀚的关系，因为他是赵薇旗下一家经纪公司的签约艺人。在网上猜测的网民中，那些民族主义者对赵薇被全网封杀除名一事拍手叫好。

对很多人来说，赵薇被全网封杀不禁令人想起2018年同为巨星的范冰冰因逃税丑闻消失的事情。当时范冰冰从公众视线消失三个月，随后露面道歉，并支付了折合7,000万美元的罚款。范冰冰曾参演2014年上映的《X战警：逆转未来》(X-Men: Days of Future Past)。

据该报道，赵薇在许多方面的成就都比范冰冰更耀眼。1998年赵薇开启职业生涯，在热播剧《还珠格格》中饰演一个无拘无束的清朝皇室成员。此后，她演过其他很多角色，还发行过热门流行歌曲专辑，巩固了自己的明星地位。2010年前，赵薇与开发商黄有龙结婚。她在商界风生水起，与丈夫一起投资电影和科技领域，2015年这对夫妇的总资产可达数亿美元。

赵薇此前就引发过争议。2001年，她因身着印有日本军旗图样的服装登上一本时尚杂志遭到中国媒体抨击，后来她就此事公开道歉。2016年，在中国网民指责一名台湾演员鼓吹台独后，赵薇将这名演员从她执导的一部电影中撤换。

2017年，赵薇黄有龙夫妇因涉嫌误导投资者被中国证监会采取五年证券市场禁入措施。赵薇当时称自己问心无愧。黄有龙称，自己从未有意通过不合法或不道德的手段去获取财富。

赵薇遭网络封杀后，众多官媒转发了一篇由一名原报纸编辑撰写的文章。该文强化了一种观点，即目前针对赵薇等明星的行动属于习近平为束缚富人及解决中国日益扩大的贫富差距所采取的各种措施的一部分。

这篇文章呼应了早些时候的一种猜测，即赵薇和电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司具有传奇色彩的创始人马云(Jack Ma)有关联。在习近平对科技行业的整顿行动中，马云是个关键人物。文章指出，赵薇和马云曾与一个人脉很广的气功大师过从甚密。

赵薇的大部分财富来自她和丈夫购买的阿里巴巴文娱子公司的股份。此外，根据中国的公司注册数据库，2016年至2020年期间，她与几位富有的中国企业家一起购买了马云支持的云锋基金旗下一只基金的份额。该数据库还显示，赵薇公司一位与她母亲名字相同的董事曾持有蚂蚁集团的股份。蚂蚁集团是马云创立的金融科技巨头，原本有望进行创纪录的IPO，但IPO去年被习近平下令叫停。

该报道称，阿里巴巴、蚂蚁集团和马云未回复置评请求。

据该报道，赵薇的粉丝、一位快30岁的公务员称，他认为如果惩罚赵薇是因为她的过去，那对大多数名人也应一视同仁。他很高兴看到周三流传的赵薇的照片。这位只愿意透露自己姓张的公务员说：“既然她人身自由，应该也没什么事。”至于赵薇被网络除名一事，他说自己仍在等待一个解释。