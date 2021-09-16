香港支联会“应警方要求” 16日晚删官网、脸书信息

香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）16日在推特和脸书（Twitter、Facebook）等平台上公告，因接获香港警务处要求，将于晚间10时，删除指定电子平台信息，包括支联会的官方网站、脸书信息等。

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公告指出，支联会、7名常委及公司秘书于2021年9月10日接获警务处处长的信件，信件表示警务处根据"港区国安法"规定，要求支联会在接获通知7天内，移除相关电子平台信息。

支联会1989年5月21日于香港成立，目的是支援当时发生在大陆的民主运动（八九民运），以争取民主、自由、人权和法治早日在中国大陆实现为诉求。

香港反修例事件发生后，随着“港区国安法”的实施，香港警方10日已依据国安法，指控支联会和支联会主席李卓人、副主席何俊仁和邹幸彤等，企图煽动颠覆国家政权，案件预定于10月28日处理；另外，香港保安局长建议，把支联会从合法注册公司名单中剔除，等于彻底终结支联会。

另一方面，香港警方国安处日前以“有合理理由相信”香港支联会是“外国代理人”为理由，要求香港支联会提交过去7年来，涉及美国民主基金会、华人民主书院、台湾驻港办事处等组织的活动资料。当时，陆委会对驻港办事处有受牵连之虞，回应称“我们关心香港局势，但从未介入”，呼吁有关方面不要无限上纲，干扰或构陷侵害我在港机构。