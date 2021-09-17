中国拒绝德国军舰的理由：缺乏信任

据《法兰克福汇报》报道，中国外交部以缺乏信任为由，间接为拒绝德国军舰访问上海港做了辩护。中国外交部发言人赵立坚表示，中方重视包括两军合作在内的中德关系，愿在相互尊重和信任的基础上开展友好交往。然而，为此“创造有利条件”在于德国。

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赵立坚还说，确保地区稳定取决于“中国和东盟国家”。近年来，“某些国家经常以海上自由为名，向南海地区派遣军舰和飞机，大展拳脚，制造麻烦，蓄意制造海上冲突。”这可能是指美国。

就德国，赵立坚表示，“我们希望域外国家尊重地区国家维护南海和平稳定的努力，并发挥建设性作用。”

德国在计划部署巴伐利亚号护卫舰时，避免了各种可能激怒中国的事情。巴伐利亚号早已明确表示，不会穿越台湾海峡。在南海，巴伐利亚号只使用通常的国际航线，不会靠近中国违反海牙仲裁法院2016年裁决，将其视为本国领土的群岛。此外，巴伐利亚号也没有计划在南海与盟友进行联合演习。

与英国不同的是，德国公开传达了任务的细节。英国航母伊丽莎白女王号打击群最近与美国驱逐舰、美国战斗机和荷兰舰艇在印太地区进行密集演习，激怒了中国。

中国放弃了一个面子上好看的解决方案。中国本来可以以新冠大流行为由，拒绝巴伐利亚号来访。但中国没有这样做。

也许柏林对北京的拒绝并不怎么难过，因为德国使命的双重性并未得到所有盟国的赞许。这是德国近20年来首次向印度太平洋地区派遣德国军舰，主要是为了向该地区的价值合作伙伴做出并肩姿态，同时也是对中国正在质疑的基于规则的秩序的承诺。

德国护卫舰巴伐利亚号已取消了访问上海的打算，开始前往澳大利亚达尔文