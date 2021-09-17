中国神州3人安返地球 神舟13下月升空

中国官方报告，神舟十二号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，三名航天员状态良好。从6月17日升空至今，神舟十二号“太空三人组”已在空间站组合体工作生活了90天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。消息称神舟十三号将在10月升空。

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据路透社今天引述中国官方媒体消息说，中国神舟十二号载“太空出差三人组”成功返回，航天员状态良好。

描绘神舟12号太空行动，首次用了出差一词形容。

消息说，今天“太空出差三人组”返回地球落地后，他们需参照三级隔离制度进行隔离。

该报道引述中国载人航天工程航天员系统总设计师黄伟芬表示，航天员回地球后隔离和新冠没关系：“航天器舱内的环境，我们控制得很好，但因长期飞行，航天员的免疫力等方面会有变化。采取隔离措施是对航天员的保护。”

据中国央视援引中国载人航天工程办公室的消息，北京时间9月16日8时56分，神舟十二号载人飞船与空间站天和核心舱成功实施分离。13时38分，神舟十二号载人飞船与空间站组合体完成绕飞及径向交会试验，成功验证了径向交会技术，为后续载人飞行任务奠定了重要的技术基础。分离前，航天员乘组在地面科技人员的配合下完成了空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前的各项工作。

中央社今天引据中国中央电视台消息说，中国神舟十二号太空船今天返回地球，约下午1时30分降落位于内蒙古自治区西部的酒泉卫星发射中心东风着陆场。

此前消息说，搭载中国神舟十二号载人太空船的长征二号F遥十二运载火箭，于北京时间6月17日上午9时22分发射升空。

这次执行太空任务的3名太空人聂海胜、刘伯明、汤洪波已在太空站工作生活了3个月，这次着陆后需在舱内较长时间适应地面重力环境，之后再由工作人员协助出舱。

据报导，3名太空人回到北京后也要经过医学隔离期、医学疗养期和恢复疗养期三个阶段疗养。

据“科技日报”引述中国全国空间（太空）探测技术首席科学传播专家庞之浩表示，为节省太空站推进剂的消耗，这次不为太空船返回而调整太空站的轨道，太空船再次进入大气层的位置则不再固定。因此，庞之浩表示，神舟十二号这次选择在东西跨度更大的东风着陆场着陆，着陆面积是内蒙中部四子王旗地区主着陆场的10倍，有助于着陆的成功。

东风着陆场位于内蒙古阿拉善盟额济纳旗的中南部地区，是巴丹吉林沙漠和戈壁带，地域辽阔人烟稀少，约有2万多平方公里。东风着陆场一直作为四子王旗的备用着陆场，其地形多样，有沙漠、戈壁、山地，基本涵盖需要进行试验的各种着陆地形。

根据中国载人航天工程办公室计划，2021年至2022年，中国将执行4次载人太空飞行任务，总计12人次，主要目标是完成中国太空站的初步建设。这4次飞行任务驻留太空站时间分别为3至6个月。

据中央社说，而这次神舟十二号返回地球后，神舟十三号将在10月升空。