全球人权组织疾呼撤销对香港支联会领导人指控

全球61个人权团体16日发表声明，呼吁香港当局撤销对香港支联会成员和民主派人士的指控和判刑。过去30年，每逢“六四”事件周年，香港支联会都会举行烛光悼念活动。

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据中央社今天报道说，全球61个人权团体联合声明呼吁，各国政府应采取协调行动，对包括特首在内的香港高层官员实施旅行禁令和资产冻结等制裁。声明并要求各国政府针对北京和港府的侵权行为发表谴责声明。

报道引述美国之音消息说，总部位于纽约的人权观察中国分部主任李察逊（Sophie Richardson）表示，北京及港府应结束政治迫害，立即撤销对支联会烛光活动组织者的指控并放人。

香港警方去年6月4日以防控新冠肺炎病毒疫情为由，首次拒绝批准支联会在维多利亚公园举办自1990年以来的年度“六四”烛光悼念集会，但是多名支联会成员和民主派人士不顾禁令，当晚仍自发前往举行悼念活动。事后共有26名民主派人士先后被控“参与或煽惑他人参与未经批准的集结”等罪名，而支联会前副主席何俊仁、前民阵召集人陈皓恒等12名被告日前承认控罪并被判刑，其中3人缓刑，其余9人判刑6至10个月。

支联会是香港著名的非政府泛民主派政治组织，1989年5月21日在香港支持中国八九学运的高潮中成立。支联会多年来支持中国大陆的民主运动，五大诉求是“释放民运人士、平反八九民运、追究屠城责任、结束一党专政、建设民主中国”。

支联会每年6月4日都在香港组织中国大陆之外规模最大的悼念集会，纪念“六四”事件；但是去年开始，警方以防控疫情为由，已连续两年拒绝批准集会申请。

据该报道，在香港实施国安法的政治气氛下，支联会7名常委今年7月宣布辞职，常务委员会也于日前作出解散的决议；但就在支联会常委会通过解散决议的消息曝光后不久，警方就以支联会涉嫌“外国代理人”为由，要求提供支联会成员和与境外组织关系的资料。港警国安处9日突袭搜查原由支联会设立的六四博物馆；警方并于10日冻结了支联会港币220万元的资产。