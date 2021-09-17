刘鹤10天两次安抚 强调支持民营经济发展

中国国务院副总理刘鹤16日在广州一场论坛的书面致词中，重申中国对外开放，和鼓励支持民营经济的大政方针不变。这是刘鹤在官方“监管风暴”引起猜疑后，在10天内两度作出上述表态。

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据中央社今天引述报道称，中国国务院副总理刘鹤再强调支持民营经济发展，此是10天内第二度。

刘鹤在广州举行的中小企业国际合作高峰论坛发表书面致词中，重申中国政府坚持社会主义市场经济的改革方向不变，坚持对外开放的基本国策不变，坚持“两个毫不动摇”不改变，坚持鼓励、支持、引导非公有制经济发展的大政方针不变，将继续大力支持中小企业健康发展，坚决支持民营经济健康发展。

这是刘鹤近期第二度作出类似表述。他6日以视讯在中国国际数字（数位）经济博览会上致词时也表示，中国支持民营经济发展的方针政策未变，将来也不会改变。

在那之前，中国官方对多个领域的强监管措施已经引发市场震荡，而多家官媒8月底转发一则将监管风暴形容为深刻变革的左派评论，更让外界担忧中共对改革开放、民营经济的态度是否改变。

据中国官方新闻说，刘鹤在16日活动的致词中又提到，中共总书记习近平高度重视中小企业的发展，强调“中小企业能办大事”，明确提出“支持中小企业创新发展”。

刘鹤又说，中小企业是国家财富的重要创造者，提供就业主管道，是科技创新的主力军，也是造就大企业的蓄水池。他勉励中小企业要有大志气，努力作到专精特新。