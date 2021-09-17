前上海副市长龚道安遭控收贿当庭认罪

去年8月因违法违纪被查，随后遭“双开”的前上海市副市长龚道安一审开庭被控收贿达人民币7343万元，他在庭上认罪。

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据中央社报道称，前上海副市长龚道安当庭认罪。去年8月因违法违纪被查，随后遭“双开”的前上海市副市长龚道安，星期四在河北法院一审开庭。龚道安被控收贿达人民币7343万元，他并在庭上认罪。案件将择期宣判。

龚道安56岁，长期在湖北公安系统任职，2017年6月出任上海市公安局长，2018年1月任副市长。去年8月间，通报指龚道安涉嫌严重违法违纪被查。

根据河北省唐山市中级人民法院的微信公众号“唐山中院”周四发布，公开开庭审理龚道安收贿案。通报指出，龚道安从1999年下半年至2020年7月间，借由职务之便与职权，为相关单位和个人在企业经营、工程承揽、案件办理、职务提拔等方面提供帮助，非法收受相关人员财物，折合人民币7343万余元，唐山市人民检察院提请以收贿罪追究其刑事责任。

据通报，这场公开审理约有30人旁听，龚道安在检察机关出示相关证据，并陈述意见后，当庭表示认罪、悔罪。随后法官宣布休庭，案件将择期宣判。

龚道安去年8月落马后，中共中央纪委国家监委于今年2月间发布公告，宣布对龚道安“双开”（开除党籍与公职）。

中央社说，据当时的公告指出，龚道安严重违反中国共产党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。