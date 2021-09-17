常玮平：他们使尽手段要把人变成狗

中国知名维权律师常玮平2020年10月22日被抓后近日首次会见了他的律师，据网络流传的消息，常玮平被逮捕后曾经再度被关押在在第一次指定居所监视居住的地方，并且遭受到了同上一次同样的酷刑。法广就此电话采访了常玮平的妻子陈紫鹃。

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法广：常玮平被逮捕之后将近一年近日首次会见了律师，据说他再度遭受酷刑，是吗？

陈紫鹃：是的，9月13日律师在看守所会见了常玮平，据常玮平披露，被抓后六个月他被关押在第一次指定居所监视居住的地方，并且遭受到了同上一次一样的酷刑。一直到2021年4月7日，他被秘密关押在陕西省宝鸡市宝钛宾馆(地址：宝鸡市高新大道宝钛集团东100米，和此前常玮平第一次指定居所监视居住是同一个地方)。在宝钛宾馆被监视居住5个月16天时间里，常玮平主要经受了如下酷刑： 国保事先已经看过他揭发第一次指定居所监视居住期间宝鸡市公安局高新分局国保让他连续十一天坐老虎凳的视频，第二次一被抓，他们还是多次强迫他坐老虎凳，最长一次连续坐了六天六夜 ，最终导致他屁股坐烂、两根手指麻木；长时间疲劳审讯，被剥夺睡眠。长时间饥饿审讯，每顿饭就是一个馒头。能不能吃饭主要是看做笔录配不配合，配合就给吃好点，第一个月没有刷过一次牙，洗澡需要经过局长批准，总共洗澡次数不超过5次，喝水、上厕所都受限。前6个月没有剪过一次指甲。在强迫失踪期间必须按照办案人员的非法指示去做，才会给他一点睡觉时间、或者给一块肉来改善伙食。每次给他吃好一点的时候，就会拿一个本子记录他吃饭的明细，让他签字，但是，都会多写，比如只有一块肉，国保会写两块肉； 长时间的被办案人员精神强制、折磨、欺骗、威胁。40多次笔录全部在指定居所监视居住期间所做，全部为事先训练好，再摆拍。有时候，明明是中午，笔录上会写审讯人员问：“你晚饭吃的怎么样？”。通过这些手段，用常玮平的原话来说：“就是要把你变成一条听话的狗。”常玮平说在里面最大的体会就是生不如死，熬过一天是一天，当一天过去，没死，没疯，他就认为是胜利了。他时刻记着他的发小留下妻子和两个幼小的孩子先走的悲剧，这是他没死没疯的动力。我觉得宝鸡的国保确实是十分的邪恶！

法广： 常玮平被移送检察院审查起诉后情况是否有所好转？

陈紫鹃：他继续受到威胁与恐吓，其实宝鸡市人民检察院早期就介入，共同办案。2021年9月8日，本案承办人宝鸡市人民检察院第二检察部副主任刘渭来提审，警告他见了律师嘴巴放严点，不得说出酷刑，否则，对他没好处。2020年4月7日转到看守所后，刚开始的15天将他一个人单独关押在一个约60平方米的房间，每天只有水煮面，没有一丝青菜。没有水果。由于长期的营养不良，导致他经常口腔溃疡。

陕西维权律师常玮平因多年来代理多项反性别歧视、艾滋歧视、性侵女童等公益案件而遭受当局打压，2018年10月被停业3个月，2019年年底参与厦门聚会后于2020年1月被陕西省宝鸡市公安以“煽动颠覆国家政权罪”秘密关押了10天，获得取保候审后，他在Youtube上发表视频，揭露自己在秘密关押期间遭受酷刑，视频上传之后不久他便与外界失联。

7月9日，民间司法改革基金会、人道中国（Humanitarian China）等台湾、美国民间团体周五晚间为第5届中国人权律师节及"709大抓捕"6周年召开线上大会，宣布将今年度的"中国人权律师奖"颁给仍被中国政府关押的人权律师常玮平、丁家喜。