日媒称6G专利：日美与中国竞争

围绕新一代高速通信6G的标准，中国、美国、日本在专利方面展开主导权竞争。分析核心技术的专利申请数发现，中国占整体的4成，处于领跑地位。但如果将占35％的美国和占近1成的日本加起来，则和中国不相上下。从6G来看，自动驾驶和虚拟现实（VR）等的利用领域将扩大。在4月的日美首脑会谈时，两国提出展开6G合作。围绕最早2024年开始全面讨论的6G标准统一，日美与中国的攻防或将日益激烈。

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据日本经济新闻今天报道称，6G有望实现5G的10倍以上的高速通信，预计2030年前后实现商用化。

关于以哪种技术作为标准，预计国际组织等最早2024年启动讨论。在调查公司网络创研的协助下，日本经济新闻针对有助于为标准制定带来话语权的6G相关专利进行了调查。

针对通信技术、基站技术、人工智能（AI）等9个领域，按国家和地区分析了在日美欧中韩和通过国际申请的已注册和正在申请的约2万件专利。中国企业的专利数达到整体的40.3％。排在第2位的美国企业为35.2％，第3位的日本企业为9.9％。欧洲为8.9％，韩国为4.2％。

虽然包括AI等在内专利的范围有所不同，难以单纯比较，但从标准必要专利（SEP）的份额来看，中国在6G领域的份额比5G的35％进一步增加。在5G领域，美国的标准必要专利仅为15％。在6G领域，美国以软件为中心提高20个百分点。日本在5G和6G领域均为约1成，美日加起来比肩中国。

按领域来看，中国在基站、人造卫星等基础设施领域有优势，美国则在软件领域有优势。在基础技术领域，国家电网等中国企业占前20家中的半数以上。

从基站技术来看，美国高通、瑞典爱立信、中国华为位居前列。在AI、VR等软件技术领域，美国微软、英特尔排在前列。日本企业强于天线控制和信号辐射技术，NTT、索尼集团、松下、三菱电机跻身基站技术的前20。

据该报道称，有分析认为，越是拥有大量相关专利，越能在标准制定中占据优势。华为的首席执行官（CEO）任正非在8月的内部会议上表示，如果不掌握专利，将被他人强制（使用）。华为9月15日公开的会议记录透露，任正非要求取得6G专利。

世界通信标准在3G以后为了避免多种技术并存，一直以行业整体制定规格和标准。在5G领域，以联合国专业机构、世界大型企业参加的国际电信联盟（ITU）等为舞台，持有大量基站和终端专利的华为主导了标准制定。

美国希望通过对华为制裁等，在6G国际标准的制定过程中降低中国的存在感。不过国际组织中有声音认为，“难以在仅排除中国的情况下展开讨论”。

据日本经济新闻说，在4月的日美首脑会谈中，确认了两国今后向6G研发投入45亿美元的方针。日本希望把通信不采用电信号、而使用光信号、能减少耗电量的NTT集团的“IOWN”构想技术变为6G标准。