有中国商人资助真主党金融网络遭美国财政部制裁

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周五(9月17日)宣布,对资助真主党的金融网络在黎巴嫩和科威特的成员实施制裁。此外,美国还对支持真主党和伊朗的国际金融协助者和幌子公司网络成员进行制裁。被指定和制裁的个人包括居住在中国的商人莫尔特扎·米纳耶·哈什米(Morteza Minaye Hashemi)。他被指资助伊朗的伊斯兰革命卫队精锐部队“圣城旅”(IRGC-QF)。

美国财政部说,哈什米利用他进入国际金融体系的渠道为“圣城旅”和真主党洗钱。哈什米与穆罕默德·礼萨·卡泽米(Mohammad Reza Kazemi)合作,通过外汇兑换和黄金销售为“圣城旅”和真主党洗了数千万美元。

哈什米为“圣城旅”和真主党提供物质协助、赞助或提供财务、物质或技术支持、商品或服务。哈什米控制着香港和中国大陆的多家公司。哈什米得到了两名中国公民颜素炫(Yan Su Xuan)和宋静(Song Jing,音译)的帮助。他们在哈什米的指示下帮助他开设了银行账户,并成为哈什米的公司的虚设主人,以掩盖真正主人。颜素炫还代表哈什米购买了原产美国的军民两用产品,以便运往伊朗。

被制裁公司包括PCA Xiang Gang Ltd(披思埃香港有限公司)、Damineh Optic Limited(大名额有限公司)、China 49 Group Co. Limited、Taiwan Be Charm Trading Co., Limited、和Black Drop Intl Co., Limited。这些公司由哈什米直接或间接拥有、控制或指示。

另外两家被制裁企业Victory Somo Group(HK)Limited和Yummy Be Charm Trading(HK)Limited由宋静直接或间接拥有、控制或指示。哈什米对这两家公司的资金和管理进行了重大监督。

美国财政部表示,制裁行动将涉及扣押个人和实体在美国的财产,并禁止与他们进行所有交易。

美国国务卿布林肯在一份声明中说:“这些网络通过区域金融系统洗钱数千万美元,并为了真主党和“圣城旅”IRGC-QF的利益进行货币兑换业务以及黄金和电子产品贸易。”“真主党利用这些网络产生的收入来资助恐怖活动,并使黎巴嫩和整个地区的不稳定长期存在。”

布林肯呼吁世界各国政府采取措施确保真主党和其它恐怖组织不会利用金融机构。美国不会放松针对这些网络的打击,我们将继续采取行动破坏他们的活动。