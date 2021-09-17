美国资助流亡维吾尔人在日内瓦联合国大楼外开办图片展 北京斥不入流把戏

一个得到美国支持的维吾尔图片展周四(9月16日)在瑞士开幕，北京为此发表愤怒的声明，指责华盛顿“搞这种不入流的政治把戏”。这次图片展展式了数十名失踪或据称被关押在中国新疆的营地的人。人权组织估计，有100万维吾尔人和其他少数民族被关押在中国称为打击宗教极端主义的职业培训中心的营地。

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据美国之音今天报道说，美国资助流亡维吾尔人在日内瓦联合国大楼外开办图片展。名为“失踪者之墙”(Wall of the Disappeared)竖立在日内瓦联合国大楼的外面。联合国人权理事会为期一个月的会议于本周在这里开幕。展览还包括对营地幸存者有关强制绝育指称的采访。

“让面孔来代表统计数据对我们来说很重要，”自己的叔叔在展览中展出的祖姆雷泰·阿金(Zumretay Arkin)说。“忘记数字比较容易，但如果人们看到面孔，我们希望他们能领会形势的紧迫性。”

世界维吾尔代表大会(World Uyghur Congress)告诉路透社，美国为这次展览提供了财政资助。展览晚些时候将在布鲁塞尔和柏林展出。本周早些时候，美国驻日内瓦使团在一次外交招待会上展示了它。参加了这次招待会的知情人士对路透社披露了这一信息。

图片展的文字显示，这是与美国使团合作推出的，并列出美国国务院的标识。据美国常驻日内瓦代表团的一位发言人说，“我们致力于把人权置于我们的中国政策的核心，而且我们将继续突出我们看到的中华人民共和国在中国各地，在新疆、西藏、香港和其他地方犯下的严重侵犯人权行为。”

该报道称，在周四晚间发给新闻媒体的一份声明中，中国常驻日内瓦代表团说，华盛顿“妄图散布关于中国的虚假信息，从中渔利。美为打压其他国家已经丧失了最起码的底线。”据中国政府的这份声明继续说，“我们奉劝美国做一个堂堂正正的大国，将资源和精力放在增进本国人民的福祉和人权上，而不是侵犯别国人民人权，搞这种不入流的政治把戏。”

今年在日内瓦举行的由47个成员国组成的人权理事会上，中美之间的交锋变得越来越激烈。中国重新在该理事会中获得了一个席位，而美国正寻求被选入这个时任美国总统特朗普退出的论坛。

特朗普政府和拜登政府都认定中国政府在新疆的打压措施构成了种族灭绝和反人类罪。

本周，中国常驻日内瓦代表团蒋端公使曾在一次内容广泛的演讲中反指华盛顿对美国的印第安人实施“种族灭绝”和“系统性的种族主义”。

美国驻日内瓦代表团的临时代办本杰明·莫林(Benjamin Moeling)回应说：“直面过去的不道德行为并寻求改善的国家与目前正在犯下反人类罪行的国家之间是有区别的。”

据该报道，联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特（Michelle Bachelet）本周在致开幕词时谈到了新疆问题。她感叹说，寻求获准前往新疆对有关严重侵犯维吾尔穆斯林人权的报道进行调查的努力没有成功。