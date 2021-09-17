【视频】澳美潜艇合同 影响法美关系

在澳大利亚在9月16日与法国取消“世纪合同”后，法国外长勒德里昂谴责如同“背后捅刀子”，批评美国单方面粗暴对待盟友。美国进一步安抚法国。

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法国总统马克龙和美国总统拜登 © RFI

在澳大利亚表示取消与法国取消“世纪合同”后，引发法国不满。法国外长勒德里昂谴责如同“背后捅刀子”，批评美国单方面粗暴对待盟友，拜登总统做法如同其前任特朗普。

法国国防部长帕里指出澳方这一违约行为 “严重”，在地缘政治和国际关系方面属于严重事件。

美国国务卿布林肯安抚法国，重申法美关系的重要性。

美国、英国和澳大利亚15日宣布建立新的三边安全伙伴关系。白宫公布的三方联合声明说，该伙伴关系深化三国在一系列安全和防务能力上的合作，其首个目标是支持澳海军建立核动力潜艇部队，三方将在未来18个月就此展开磋商。为应对台湾受到的威胁和中国在南海有争议的主权声张，华盛顿越来越把北京视为威胁。

法国评论指出美国、英国和澳大利亚联手对抗中国，让法国失去了560亿欧元的合同，不仅是军工行业的损失，也让法国在印太地区外交上遭受重大挫折。

法国是印太地区唯一的欧盟国家，法国与澳大利亚和印度有伙伴关系，也避免与中国之间对抗。