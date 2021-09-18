孟晚舟回国好事近了？

据加拿大《环球邮报》星期五(9月17日)援引加拿大消息人士的话报道说，美国司法部就一项暂缓起诉协议恢复了与中国华为公司及其律师的谈判，这项协议将允许华为首席财务官孟晚舟返回中国。双方的会谈实际上已经进行了几个星期。目前加拿大面临全国选举，孟晚舟案是否牵动选情引发关注。

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据美国之音今天引述加媒称美司法部与华为恢复谈判可让孟晚舟返回中国的认罪协议。这则报道援引消息人士的话说，如果孟晚舟承认有罪并支付巨额罚款，美国准备终止引渡要求以及针对她的刑事起诉程序。该报援引其中两位消息人士的话说，双方的会谈实际上已经进行了几个星期。该报还说,在2020年末，美国司法部也曾与华为讨论了一项控辩协议。

《环球邮报》在没有援引消息人士的情况下报道说，双方的会谈有可能为中国释放两名加拿大人打开大门。不过这则报道说，华为与美国的会谈没有包括两名加拿大人的问题。

美国之音今天报道称，华为创始人任正非的女儿孟晚舟2018年12月在温哥华国际机场被捕。美国对她发出逮捕令，指控她在华为与伊朗有关的业务方面向汇丰银行提供了具有误导性的信息。与美国有引渡条约的加拿大应美方要求逮捕了孟晚舟。

据路透社引述了《环球邮报》的消息并报道说，华为和美国司法部暂时都没有回应置评要求。

孟晚舟一直坚称无罪。在对引渡要求进行抗辩期间，她获得保释，在自己位于温哥华的豪宅接受监视居住。有关引渡案件的司法听证在8月结束，裁决日期定在10月21日。

在孟晚舟被捕后，中国拘捕了两名加拿大人康明凯(Michael Kovrig)和斯帕弗(Michael Spavor)，并在8月将斯帕弗判处11年徒刑。此举普遍被认为是报复加拿大帮助美国逮捕孟晚舟。

《环球邮报》在没有援引消息人士的情况下报道说，双方的会谈有可能为中国释放两名加拿大人打开大门。不过这则报道说，华为与美国的会谈没有包括两名加拿大人的问题。

此前多项报道指中国以及孟晚舟拒绝承认有罪，绝不可能承认有罪并支付巨额罚款。