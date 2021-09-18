德国卫生部长施潘：促进生物技术，减少对中国的依赖

据德国《世界报德国卫生部长施潘：促进生物技术，减少对中国的依》报道，德国卫生部长施潘（Jens Spahn）要求促进生物技术，以减少对中国的依赖。基民盟籍研究部长Karliczek和社民党籍健康政治家劳特巴赫（Lauterbach）也吸取新冠带来的教训，推出了面向未来的建议。他们一致认为，德国和欧洲应在疫苗生产方面自给自足，以抗衡中国。

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基民盟籍卫生部长施潘向《周日世界报》表示，“对我来说，一个教训是，我们必须在某些技术上变得更有把握，特别是要减少对中国的依赖。”这可以通过“有针对性的集群促进”和“更积极地战略经济政策”来达到。以中国为例，这包括明确定义哪些是我们的关键技术。它们都应得到促进和保护。“我们不会仅仅因为中国生产的武器更便宜，就让自己依赖中国。”同样的理由也适用于生物技术和基因工程。

德国研究部长Karliczek提议建立一个国家疫苗和药物开发机构。该机构“必须面向疫苗和有效成分的预防性研发和生产。这对公共卫生具有重大意义。”该机构和资源应“在非危机时期专门用于开发对公共将具有长期重要性的产品。”

社民党籍健康专家劳特巴赫认为，“我们迫切需要一个全国流行病委员会作为预警系统。”人们必须假设未来几年将有更多危险的病毒会传播开来。“可能会出现的病毒数量如此之多，以至于人们都不敢说出来。”大流行研究机构可以监测这些发展，并确定应该采取哪些预防措施。

劳特巴赫还说，“我认为，政府资助的疫苗研究非常有用。这次我们很幸运。Biontech正好在病毒大流行中至关重要的领域里工作。如果不是这么一回事，我们将非常依赖国外其他制药公司的帮助。这么好的运气，我们下一次不会再有了。”