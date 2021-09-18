澳大利亚警告北京：先撤报复性关税再谈入CPTPP事

对于中国争取加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP），澳大利亚贸易部长特汉（Dan Tehan）1指出，除非北京撤销对澳洲产品的报复性关税，否则澳洲不会与中国就加入CPTPP展开谈判。消息说，上周中国致函澳大利亚国会，游说其支持中国加入CPTPP。

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据自由时报今天报道称，澳大利亚17日放话：中国先撤报复性关税再谈CPTPP。

澳大利亚去年4月倡议对新冠肺炎病毒疫情的起源展开独立调查后，澳中两国就陷入外交僵局，两国部长级互动也中断迄今。中国并对澳洲煤炭、龙虾等一系列产品实施非正式进口禁令，同时对澳洲红酒、大麦课征反倾销关税，使其在中国市场无竞争力。澳大利亚贸易部长特汉说：“我们已传达给中国，这些是需要部长级互动的重要事务”。

据特汉也说，澳大利亚在考虑让中国入会前，必须对中国遵守自由贸易的纪录有信心，CPTPP现有成员国希望确定中国兑现其在世界贸易组织（WTO）与现有贸易协议下，做出的自由贸易承诺。

该报道说，根据世贸组织，澳大利亚与中国等会员国承诺履行非歧视性贸易原则，而澳洲与中国也签有双边自由贸易协议。尽管过去18个月以来两国关系紧张，但上周中国致函澳大利亚国会，游说其支持中国加入CPTPP。