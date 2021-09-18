澳美英新联盟或强化台湾地位

美国和澳大利亚都承诺加强与受到北京入侵威胁的台湾关系。台湾政府则表示欢迎美英澳三国之间的新安全盟约，指因为他们在和平与稳定方面有着共同的利益。各种利好消息使台湾政府保持乐观，因为在中国的威胁面前，台湾变得越来越不孤立。

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据本台在台湾的记者报道称，台湾政府的表态是谨慎的，但新的英美澳盟约对台北来说，只能是个好消息。距离中国海岸不到200公里的民主台湾岛近年来一直面临着来自北京越来越大的压力，北京毫不掩饰其吞并台湾的意图。

就在昨天周五，十架中国军机进入了台湾的空中识别区，而台湾军队刚刚完成了为期五天的军事演习，该演习旨在对抗中国的入侵。

该报道称，将印度洋-太平洋地区的稳定置于这个3国新联盟的核心，实际上为台湾提供了一个新的安全保障。

据台湾副总统赖清德在网络平台上说，台湾欢迎#AUKUS，他认为这是对该地区的民主、和平和繁荣的积极发展。

而台湾外交部发言人说，"台湾长期以来与美国、澳大利亚和英国分享印度洋-太平洋地区的和平与稳定的共同利益，" 据台湾外交部发言人Joanne Ou说，台湾将继续深化与华盛顿和其他伙伴国家的关系，共同保护台湾海峡的和平。

据该报道，在华盛顿和堪培拉的联合声明中，四次提到台湾。两国都强调他们愿意 "加强与台湾的关系"。

在日本之后，这种支持是对中国的一个严重警告。特别是它是在另一个对台湾有利好的消息之后传出，来自欧盟的消息说，欧盟本周公布了自己的印太战略，也非常关注中国的扩张野心。

据欧洲议员Filip Grzegorzewski17日推文称，根据欧盟新的印太战略，在欧盟与该地区，包括台湾的交往中，我们将促进多边合作、贸易和投资、基于规则的国际秩序，并捍卫使我们团结的共同价值观：民主、人权和法治。

欧洲议会于9月16日星期四通过一项决议，对中国在太平洋地区的扩张主义政策提出警告，并为与台湾达成投资协议进行辩护。这将使台湾政府保持乐观，因为在中国的威胁面前，台湾变得越来越不孤立。