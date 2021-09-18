维基百科（Wikipedia）所属的美国非营利组织表示，这个由公共用户自由编辑的百科全书已经遭到“渗透”，其目的是帮助中国推进其目标。维基媒体基金会（Wikimedia Foundation）向BBC表示，这种渗透已经威胁“维基百科的根基”。该基金会已经对七名被指与中国组织有关的编辑下达禁令。中国大陆维基人用户组（Wikimedians of Mainland China）指控该基金会的做法是“对一小部分人进行了毫无根据的诽谤”。

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据BBC报道称，维基百科以亲中势力渗透为由封禁“中国大陆维基人用户组”七名编辑。

据维基媒体基金会基金会的副主席玛姬·丹尼斯（Maggie Dennis）在一份给志愿编辑的备忘中表示，“这个案件的范围和性质是前所未有的，” 她表示，该基金会对中文维基百科中的渗透已经进行了接近一年的调查。但是在今年夏天，对于志愿编辑安全的“可信威胁”已经“令我们优先采取迅速回应”。

据丹尼斯写道，该基金会正在与团体“占领”进行斗争，这种行动是指一组用户占据维基百科的编辑权，以支持某一种特定观点。丹尼斯表示，在这一案例中，这些渗透者试图宣传“中国的目标，以他们所实施的信息过滤进行演绎”。她说，“操控内容是一个目标，” 不过她也表示：“我不能够就此将矛头指向中国政府，也没有信息引导我这样做。”

据该报道，来自两地的志愿编辑曾经在关于香港政治事件的维基百科文章中展开“编辑战”。

不过，维基百科表示，这场针对中国大陆维基人用户组的“长期深入调查”，已经令这个号称有300名成员的组织当中的七名用户被封禁，并撤销了另外12人的管理者权限。

此外还有一些担忧，是掌握大权的管理者角色选举可能被操控，以及编辑过程可能有被压倒性控制的风险。

在一份回应有关禁令的帖文中，中国大陆维基人指控维基媒体基金会“未经考究、未听取社群意见”而作出有关行动。

但是，丹尼斯表示，基金会采取的行动是有将中国大陆维基人和香港志愿编辑之间的冲突考虑在内。

今年7月，《香港自由新闻》（Hong Kong Free Press）报道，在描述政治事件的时候，两地的编辑之间出现了斗争。而在香港《苹果日报》宣告停止营运，其一众高层人员被拘捕之后，状况更加恶化。

据《香港自由新闻》的报道指，中国大陆编辑越来越多地在维基百科的文章中“鼓励使用中国官方媒体作为可靠的新闻信息来源”。报道揭露了一些人还在网络聊天群组当中讨论，将香港的编辑举报给香港警务处国家安全处。

据《香港自由新闻》记者郑嘉如（Selina Cheng）向BBC表示，香港维基百科社群的一些成员现在都对“评论政治敏感的文章”感到害怕。她说，“香港用户害怕他们可能会因为身份被暴露而成为目标。”他们已经向维基媒体基金会的信用与安全团队求助。