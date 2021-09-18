美国气候特使约翰‧克里压力重重 拜登会在人权问题对中国让步？

美国气候特使约翰‧看克里（John Kerry）的外交努力遇到了北京的阻力。北京以气候合作为杠杆，坚持要求美国在人权等问题上改变对华立场。美国共和党议员和人权倡导者们担心，拜登政府在权衡气候合作和人权问题时让步。

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据美联社报导，一些人权倡导者和共和党议员表示，他们看到了一些迹象，即拜登政府官员在中国问题上更加温和的措辞以及激烈的内部辩论，这表明北京的压力正促使美国政府在批评中共对新疆维吾尔人的大规模拘留、强制绝育和其它虐待行为上后退。

拜登政府认同前政府将对新疆维吾尔人的迫害定性为种族灭绝，并实施了相应的制裁。但是，美国希望在气候变化方面取得快速进展，而中国则想要美国在人权和宗教自由等问题上有所退让。美联社指出，这种情况正在拜登两个最高目标之间造成冲突，即引导世界远离气候深渊和遏制中国不断增长的影响力之间造成冲突。

德国马歇尔基金会的亚洲和亚洲安全事务专家邦妮‧格拉泽 (Bonnie Glaser) 表示，北京认为，美国需要中国的合作要比中国需要美国的合作更多。在这种情况下，美国的全球气候目标可被中共视为另一个“杠杆点”，他们正试图利用这一点让美国放弃一些特别令它们反感的政策，包括美国在人权问题上的施压。

维吾尔族和人权倡导者认为拜登政府官员在社交媒体上和其它关于中共和人权的公开评论中的语气正在软化。

而白宫上周采取了可能进一步加深美中分歧的举措，即与英国和澳大利亚结成安全联盟，这将意味着更多的国防能力共享，包括帮助澳大利亚配备核动力潜艇。