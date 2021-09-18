45中国境外NGO致信习近平 要求释放公民记者张展

因报道武汉疫情而被判重刑的公民记者张展

45个中国境外非政府组织（NGO）17日联名致中国国家主席习近平的公开信，要求当局释放因报道新冠肺炎病毒疫情入狱，并从去年5月起开始绝食抗议的中国公民记者张展。

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据中央社今天报道称，45中国境外非政府组织致信习近平，要求释放公民记者张展。中国公民记者张展因报导武汉新冠肺炎疫情而入狱。

据美国之音报道说，张展2020年5月开始在狱中进行绝食抗议，狱方强制为她插管喂食。这份公开信说，如果不立即释放她，张展生命岌岌可危。

据记者无疆界东亚办事处执行长艾玮昂（Cedric Alviani）声明中表示，张展不仅没有触犯任何罪行，而是勇敢以生命作为代价，告知大众这场公共卫生危机。他强调，张展不应遭到逮捕，更不应被判刑。“我们呼吁习近平主席在为时已晚之前释放张展。”

据美国之音说，连署这份公开信的组织还包括台湾新闻记者协会、对华援助协会、改变中国、保护记者委员会、自由之家等。

张展于2020年武汉爆发新冠肺炎病毒疫情初期，进入当地以影片等方式报导医院里感染者人满为患和火葬场尸体堆积的场景。

上海浦东新区人民法院于2020年12月28日以“寻衅滋事”罪名判处张展4年有期徒刑。

据张展的家属表示，她的体重明显下降，并于今年8月初住院11天。尽管健康状况急速下降，她还是被送回监狱。无国界记者组织方面表示，张展在羁押期间一直受到不当对待，她的家属也被禁止探视。