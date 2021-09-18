“9.18”90周年 中国举行悼念活动

9月18日是成为“九一八事变”起因的柳条湖事件的90年。当日上午，中国辽宁省沈阳市举行了相关活动。按照事发日期的数字，当地于上午9点18分拉响了防空警报，参加者悼念了牺牲者。

广告 继续浏览后续

据日本经济新闻今天报道称，中国举办九一八事变90年悼念活动。 活动在沈阳郊外的“九一八历史博物馆”举行。该博物馆2021年1月因装修暂停对外开放，18日下午重新开放。据中国中央电视台（CCTV）报道，该博物馆增加了展出的物品和文献。

位于该博物馆附近、与事件相关的中国军营“北大营”，也在对遗留建筑物进行装修，今后将开放。《辽宁日报》等报道了这一消息。

柳条湖事件是指1931年日军在奉天（现在的沈阳）郊外的柳条湖附近炸毁南满铁路，并将其伪装成中国所为，攻击了北大营，以此扩大了控制地区。

在中国，9月18日被视为“国耻日”，也被定位为“抗日战争”的起点。

据该报道，9月18日也是反日情绪容易高涨的一天。2012年日本政府将尖阁诸岛（中国名：钓鱼岛）国有化时，中国各地发生了反日游行，在沈阳，日本总领事馆的窗户被投掷的石头砸破。