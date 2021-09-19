中国将暂停台湾释迦、莲雾水果输入称查出虫害 台湾不喜听

中国海关总署今天发布通知称，今年以来多次从台湾出口到中国大陆的番荔枝也叫释迦和莲雾中检出检疫性有害生物介壳虫“大洋臀纹粉蚧” （Planococcus minor），决定20日起暂停台湾释迦和莲雾输入中国大陆。台湾评论指此事件有如禁止凤梨输入中国事件翻版。有消息传台湾民间酝酿消费释迦、莲雾热潮相挺。

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据中央社今天报道称，针对中国大陆海关今天表示，由于多次检出台湾释迦和莲雾中具有害生物，将自明天起暂停输入中国。台湾农委会今天举行说明会。

据台湾行政院农业委员会今天表示，下午3时30分将针对“中国暂停我国释迦及莲雾输入之因应措施”召开记者会，由主委陈吉仲率相关单位出席说明。

根据农委会统计，今年1至8月，台湾莲雾在全球出口量达2335公吨，中国大陆就占2234公吨；释迦于全球出口量达1万5485公吨，中国大陆占1万4673公吨。

根据农委会官网，此次中国大陆检出学名“Planococcus minor”有害生物，亦称为“番石榴粉介壳虫”，俗称“棉仔苔”、“白龜神”；寄主超过250种植物，主要有番石榴、柑桔、释迦、香蕉、葡萄、芒果、榴莲、咖啡、可可、大豆、玉米、马鈴薯、山药、观赏花卉植物等。

针对中国将暂停台释迦、莲雾输入，台湾有批评声音。 据台湾高雄市长陈其迈说，今天通知，明天就不得输入，对台湾极不友善，也不符合世贸组织规范，是借势打压台湾，有如禁止凤梨输入中国事件翻版，是借势打压台湾，更打击所有勤奋的台湾农民。。

中国宣布将暂停台湾莲雾、释迦输入，陈其迈表示，台湾输入中国的农产品，品质优良，把关良好，个别批次的果品贸易，是否含有害生物，应基于客观事实及证据，并循国际与两岸果品贸易规范解决争端。