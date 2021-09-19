中国经济学者看CPTPP 称短期内获准加入不易

中国正式宣布申请加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP）。中国经济学者说，此举表明中国对外开放与接受多边约束的决心，但也做好谈判时程长、短期内不易获准加入的准备。

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中国商务部16日晚间宣布，商务部部长王文涛已向新西兰提交中国正式申请加入CPTPP的书面信函；两国的部长还举行了电话会议，就中方正式申请加入的有关后续工作进行了沟通。

据中央社今天引述消息说，中国经济学者看CPTPP 短期内获准加入不易。中国经济学者、光谷自贸研究院院长陈波接受中央社采访时指出，中国此时申请加入CPTPP的一大意义，在于增加世界投资者对于中国的信心。因为中国近年强调经济双循环，然而“以国内大循环为主体”的基础，被解读放弃或是从国际循环中退出，虽然这个解读是不正确的，但对中国而言，仍必须拿出自己的行动，强调对外开放的策略没有改变。

他说，中国近年一系列的自贸与投资协定就是采取对外开放的具体证明，“推动并签署区域全面经济伙伴协定（RCEP），再来是意向上达成了中欧投资协定，虽然目前因为一些问题而停止了，但是至少中国已原则同意，第三步就是加入CPTPP。”

然而从中国正式宣布申请加入CPTPP之前，就已经面临来自澳大利亚、日本的成员国的质疑，未来的谈判过程也可以预见不会那么顺遂。

陈波坦言，加入CPTPP的谈判是有很长的过程，中国提出申请时，一定也没有期望在短时间内就可以加入。因此心态上大家会愿意慢慢来，中国也可以透过这样的谈判过程调整与适应。他提到，加入多边贸易协议，中国势必会面临来自多边的约束，中国也不再只是对特定一个国家进行单边承诺，而是多边共同承诺，一但中国违反，自然就会受到来自多边的压力，这对中国而言也是一种自我加强型的约束。“既然愿意接受更多、更严格的自我约束，本身就说明了中国的态度，是坚决开放。”

该报道称，另一方面，他提到，过去中国做出对外开放的承诺后，再进行突破与改革的成功案例很多。同时，庞大的就业人口，需要提供就业机会、福利，也希望透过不断的开放带来制度上的红利，使中国经济还能维持中高速的成长。