恒大打折实物兑付 能救倒闭？

中国大型地产商恒大集团深陷债务危机，旗下的“恒大财富”昨天发公告称，已启动实物资产兑付工作。恒大各地区公司已取证未售的住宅将按当期售价基础打7.2折。恒大财富执行董事兼总经理杜亮表示，恒大各地区公司要把所有已取证未售的住宅、公寓及商舖等资产拿出来。住宅、公寓、商舖和车位分别按照当期售价基础打7.2折、5.4折和4.8折。

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据中央社今天引述消息报道称，恒大财富启动实物兑付，住宅打7.2折。根据恒大财富昨天发布公告称，根据13日恒大集团制定的“恒大财富投资产品兑付方案”，实物兑付工作已启动。

实物资产兑付范围包括到期产品及投资人要求提前兑付的产品。兑付金额计算方式为：到期者本息全额兑付；未到期者本金全额兑付，按照投资日至投资者要求提前兑付日的时间段计算利息。

不过，如果资产折扣后的价格，低于所在地政府的备案价格，就按当地政府要求的备案价格操作。恒大将在每个月的下旬办理实物资产兑付工作，采集中登记、线上集中选房的方式处理。

据路透社稍早报道称，中国恒大往来银行计提损失准备，四位银行业高管向路透社表示，深陷债务漩涡的中国房地产开发商--恒大集团的部分主要往来银行已经为了恒大相关贷款计提损失准备，另一些银行则计划展延短期贷款。

这些首次披露的银行措施，显示出世界第二大经济体的金融机构正在为恒大可能倒闭做准备。恒大负债近3,050亿美元，包括贷款、债券、所谓的信托产品以及欠承包商和供应商的钱等。

一名银行高管表示，中国农业银行已经计提部分贷款损失准备，以审慎应对对恒大的地产贷款。同时，恒大另外两大贷款行民生银行和中信银行准备对部分短期贷款进行展期。根据四名银行界消息人士的说法，中国银行业者持有恒大的贷款曝险已经在过去一年下滑，多数贷款余额都有担保品或有存单作为保证。

所有消息人士都不愿具名，因他们未获准讨论个别客户的问题。

以民生为例，该行对恒大的贷款余额在过去12个月从400亿元人民币(62.0亿美元)降至300亿元，一消息人士称，民生银行最近几个月已经停止提供恒大新贷款。

恒大去年公布向银行及其他机构的贷款总额为6,934亿元人民币(1,074.2亿美元)，其中分析师认为占比较大的信托贷款已经较2019年的7,823亿元下滑。

就路透社指中国金融机构正为恒大可能倒闭做准备，中央社报道称，为了应对中国恒大的财务危机，部分主要往来的银行，已为相关贷款计提损失准备，此外有些银行则计划展延短期贷款的期限。显示中国金融机构正为恒大可能倒闭做准备。

中国恒大集团的财务风暴引发国际关注，不只投资人担心血本无归，恒大集团主要的贷款银行也不得不做出应对，面对短期内贷款无法回收的情形。

路透社消息引据一份外流的内部文件显示，2020年间恒大向超过128家银行及超过121家非银行机构借贷。虽然这份文件被恒大否认，但许多分析师都认真看待。

路透社说，欧洲最大资管公司东方汇理称目前持有中国恒大敞口仅剩2,500万美元。

东方汇理是欧洲最大的资产管理公司，管理资产规模达2万亿美元。据EMAXX数据显示，东方汇理在3月持有价值约3亿美元的恒大国际市场债券，是当时最大的整体持有者。EMAXX数据根据最新的公开披露提供基金所持债券的细节。

当时恒大的国际债券总计近200亿美元，每一美元面值的债券交易价接近90美分，但此后由于对其财务状况的担忧加剧，本月交易价已跌至25-30美分。