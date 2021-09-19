香港职工盟 启动解散程序

继香港民间人权阵线、香港教协、香港支联会等宣布解散，香港最大的工会联合组织职工盟18日宣布启动解散程序，十月三日召开特别会员大会表决。

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香港职工盟全名“香港职工会联盟”，成立于一九九○年七月，成立时有九十七个属会、十四万五千会员，是香港最大的工会联合体。

职工盟主席黄迺元18日就决定启动解散程序致歉，指对不起正在狱中的联工盟秘书长李卓人。

他说，近一两星期职工盟成员各自收到更多讯息，感觉组织本身已是原罪，无生存空间，若继续运作，人身安全会受威胁，即使辞职都无补于事，现时已启动解散程序，交十月三日会员大会表决，执委会目前只剩下主席、副主席及司库留任，以进行相关程序。

黄迺元反驳职工盟是“外国代理人”的指控，他说，职工盟过去与外国劳工组织接触，只就劳工保障、理事培训等议题合作，不涉及政治活动。

他亦认为无法理解有人指职工盟煽动罢工，指罢工是基本法所保障的权利，反问是否非建制团体就要背负原罪。黄迺元又指，非常担心部分属会能否继续营运，期望职工盟成为历史后，能滋养日后工运。

职工盟的总干事蒙兆达已经辞职，两名副主席翁爱明和徐考澧亦先后辞去职务。职工盟辖下的劳法谘询及月捐会停止运作，而职工盟辖下培训中心已停止招生。

香港行政会议召集人陈智思称，每个组织都有自己的考虑，不清楚职工盟干事受到什麽压力，认为当事人应该说清楚。

职工盟解散后，建制派的工联会成为最大的工会联合体。对于职工盟启动解散程序，工联会负责人指职工盟是一个政治组织，过去一段时间做了很多伤害香港人和打工仔权益的事情，如在打工仔最艰难的时候呼吁“三罢”，对此表示遗憾。