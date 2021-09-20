南中国海 中国有了死对头？

美国海军提供，图为弗吉尼亚级快速攻击潜艇密苏里号 (SSN 780) 于 2021 年 9 月 1 日离开珍珠港-希卡姆联合基地，按计划部署在第 7 舰队责任区。澳大利亚总理莫里森9 月 16 日表示，放弃与法国签订的常规潜艇合同，购买美国的核潜艇。

澳大利亚撕毁与法国的巨额合同转购美国核潜艇，让法国怒指美澳英“背后捅刀”，法国外长勒德里昂甚至直言遭到背叛。不过，美澳英之所以冒着朋友翻脸的巨大危险去这么做，实在有不得已的紧迫理由。三国也直言不讳，因为中国。

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中国也应自问，过去并不希望拥有核潜艇的澳大利亚为何走到这种地步？同一个总理莫里森，三年前刚上任时还直言不讳：中国和美国对澳大利亚同等重要，一个是澳大利亚最大贸易伙伴，澳大利亚希望保持“密切关系”，一个是澳大利亚主要的安全盟友，“澳大利亚不必做出选择”，三年后的今天，澳大利亚撕毁了与法国建造常规潜艇的合同，选择了美国的核动力潜艇，加入“铁杆联盟”，莫里森说，澳大利亚将与美国共命运，是“永远的伙伴关系”。这些其实都是中国对澳大利亚穷追猛打的结果。

有分析称，大概在北京的视野里，澳洲离中国近，离美国远，可以当“软柿子”捏？对来自澳大利亚的任何“挑战”北京丝毫不能容忍。澳大利亚“得罪”中国的就两件事，一件是把华为排除出5G市场，这其实是当时西方各国的潮流；第二件让北京最不能容忍，就是澳大利亚提出对新冠疫情源头进行国际独立调查。北京对澳大利亚的打压从此开始了，限制进口煤炭、葡萄酒、牛肉、大麦、棉花等，对多种商品施加惩罚性关税，尽管这样做北京并未从中获得多大好处。但是北京步步紧逼，让澳大利亚感到越来越严重的威胁。

澳大利亚加入三国联盟，从此美国在亚太水域有了一个可信的伙伴，澳大利亚也有了一个可靠的保护伞。而且，这个联盟非常具有“战斗力”，其中最具体最具打击性的措施是澳大利亚购买美国的核动力潜艇。

尽管澳大利亚撕毁与法国的合同并不光彩，但是澳大利亚的选择绝对具有战略意义，第一，核潜艇与常规潜艇比较起来，前者可以在水中潜伏数月，后者只能潜伏数周，容易被发现。要在南中国海对抗舰艇数量庞大的中国，核潜艇似乎是最好的选择。

第二，根据美国国防部，截至2019年，中国的战舰数量世界第一，有350艘军舰，包括十多艘核动力潜艇，但是专家分析，“中国的反潜战的能力非常薄弱”，这是美国为什么要向澳大利亚出售核潜艇，或者说澳大利亚为什么要向美国购买核潜艇的重要因素。纽约时报引用安全人士分析，“对中国来说，没有什么比核这种东西和潜艇这种东西更具挑衅性了”。澳大利亚可能使用核潜艇在南中国海的重要航道巡逻。

第三，美国本来与法国一样，绝不肯分享核潜艇技术，然而美国为了建立一个异常牢固的对抗北京的联盟，向澳大利亚出售核潜艇绝密技术，这是美国除了向英国之外的第三国出售这样的技术，这是美国应对中国的长远之计。

此举大约显示，美国，或者美国的主要的西方盟国，对习近平的中国已经越来越不太抱融入世界的指望了，因此，形成一个有效有力且持久的对中包围圈势在必行。

南中国海，可以想象，在不久的将来，将是一片非常危险的海域，深海将有许多悄无声息的核潜艇，长久地潜藏着。中国舰队的任何行动，都会暴露无遗。这对于中国在南中国海，台湾海峡的扩张都构成巨大的威胁。

北京的媒体还在宽慰，美国卖给澳大利亚的第一艘核潜艇大约要到2040年才能造出，北京不要看轻了，这是美国的一个持久的布局，这一布局的时间可能要比习近平的“中国梦”时间还要久长。这一协议的重大意义是美澳形成“命运共同体”，澳大利亚未来可能在南海、台海都会有积极作为。

澳大利亚国立大学国防分析师怀特认为，美国允许澳大利亚获得自己的核技术，“那是因为美国期望澳大利亚将自己的军队投入到一场与中国可能发生的战争中去。”

澳大利亚对此应十分清楚，澳大利亚走到这一地步，北京没有什么可庆幸的。