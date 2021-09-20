拜登将在联大发表首次演说摒弃"新冷战概念”

美国总统拜登周二将在纽约联合国大会上发表首次演说，一位美国高级官员表示，拜登将在演说中表示他不认同"新冷战概念”；而联合国秘书长古特雷斯呼吁中美尽快修补关系。

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法新社报道，在美国与中国激烈竞争的背景下，拜登周二将在联大发表他就任总统以来的首次演说。据美国高级官员表示，拜登将在讲话中澄清，他并不相信"世界已被切分为两大阵营的新冷战的概念”。

这位官员补充说，拜登将摒弃新冷战的概念，认为存在"激烈的但遵循原则的竞争”。

拜登在阿富汗撤军问题上得罪许多盟友，又因澳洲潜舰合约争议与法国发生严重外交危机，这位官员表示，拜登周二前往纽约发表联大讲话，旨在重新团结盟友。

拜登希望告诉国际社会“战争的章节已经翻过去了”，他将已“一种更加个性化、更加坚定有效的美国新型外交开启新的一页，致力于与盟友和伙伴合作解决问题而非诉诸武力。

此前，联合国秘书长古特雷斯促请中国与美国尽快修补关系。古特雷斯接受美联社访问时表示，中美应在气候方面合作，并针对贸易与科技进行更积极的协商，即使两国在人权、经济、网络安全与南海主权等问题上持续存有分歧。

联合国大会本周召开，古特雷斯表示，他很遗憾地看到当今的世界只有对抗。古特雷斯表示，重建中美系有助解决疫苗接种和气候变化问题，以及其他全球性的挑战，而这些都是国际社会，尤其是超级强国之间，缺乏建设性关系无法解决的问题。

古特雷斯重提自己两年前作出的警告，担忧中国和美国建立敌对的关系，重申必须避免冷战。