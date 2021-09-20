法国参议院访团拟10月访台 台湾表示"热烈欢迎"

法国参议院访团10月初将访台。台湾外交部周一对此表示热烈欢迎，将透过驻法国代表处与参议院友台小组主席李察一行人密切协调访台行程各项安排。

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中央社援引法国报导独家政经情报的网络媒体"字母A"（La Lettre A）报导，尽管面对中国驻法大使卢沙野施压，由参议院友台小组主席阿兰李察（Alain Richard）率领的议院参访团已确定于10月初访台，进行考察交流；据报导，日期为10月4日至11日。

台湾外交部表示，对媒体报导参议员李察率领的代表团将于10月上旬访台一事，外交部重申对该团拟规划来访表达热烈欢迎。将透过驻法国代表处与参议院友台小组主席阿兰李察一行人密切协调访台行程各项安排，包括配合国内疫情现况，贯彻防疫措施，详情将在适当时机进一步说明。

台湾外交部指出，"阿兰李察曾1997年至2002年担任法国国防部长，为极受各界敬重参议员。自2015年接任参议院友台小组主席以来，曾在2015年、2018年两度访台，致力促进台法两国合作交流，今年5月6日更促成法国参议院以高票通过'支持台湾参与国际组织工作'决议案、史无前例，彰显李察对台湾鼎力支持及真挚友谊"。

外交部称，李察在今年3月就曾有访台初步规划，即使面对中国驻法国大使卢沙野挑衅恐吓，仍表达今年内率团访台坚定立场及强烈意愿，外交部将透过驻法国代表处与李察一行人密切协调访台行程的各项安排，包括配合国内疫情的现况，贯彻执行相关防疫措施，详情将在适当时机向国人进一步说明。