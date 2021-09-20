美国11月将放宽旅游限制 欧盟表示欢迎

美国政府周一宣布，将于11月放宽针对外国旅客的旅游限制，完整接种新冠COVID-19疫苗并接受检测和接触者追踪的旅客，将获准搭机入境美国。欧盟表示欢迎，称"这是期待已久的一步。

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法新社消息，白宫防疫协调官齐安兹（Jeff Zients）向媒体表示，这项新措施将于11月初生效。搭机前来美国的外国公民将被要求完整接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

齐安兹指出，这项新政策仍将要求所有入境美国的国外旅客，在登机前出示COVID-19疫苗接种证明，以及飞行前3天内进行的病毒检测阴性证明。

美国对外国旅客的旅游限制是在18个月前发布，当时美国本土爆发疫情大流行，时任总统特朗普宣布祭出这些限令。

美国宣布放松对已接种新冠疫苗外籍旅客入境限制，欧盟表示欢迎，并指这是期待已久的一步，但外界认为美国选在与法国因澳洲潜艇合约引发外交摩擦后宣布，时机引发联想。

欧盟执行委员布勒东（Thierry Breton ）周一在华盛顿与美国白宫防疫协调官齐安兹会面，会后他在社群媒体发文表示，欢迎美国取消对已完全接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的欧盟公民的旅行入境禁令。布勒东并说，有关的新政策适用于所有完全接种了美国药监局承认的疫苗的人，这些疫苗包括辉瑞疫苗、莫德纳及强生疫苗。

据法新社报道，至于被排除在外的阿斯利康疫苗，布勒东表示，美国政府正在研讨取消欧洲阿斯利康疫苗接种者的入境限制。

欧盟委员会对美国取消完全接种疫苗的欧盟旅客旅行限制表示欢迎，称"这是期待已久的一步，也是企业的好消息"。

欧盟一段时间以来希望美国取消对来自欧盟旅客限制，但美国因变种病毒传播一直持谨慎态度，引起欧盟不满。有分析指，取消限令对欧洲虽是期待已久的好消息，但法国与美国因澳洲潜舰合约争议引发严重外交摩擦，欧盟与美国整体关系也受到一定影响。本周联合国大会总辩论自9月21日起在纽约举行，外界关注法国及欧盟是否将借机发表强势谈话，欧洲舆论认为美国在此时机宣布颇有修补关系可能。