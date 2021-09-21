习近平强监管 刘鹤因滴滴出行必须自我批评
发表时间：
中国去年底刮起的“强监管”风暴正在冲击中国多个行业，华尔街日报周二报道，习近平直接主导“强监管”政策，中国国务院副总理刘鹤因未能阻止滴滴出行赴美上市，必须自我批评。详情请听安德烈介绍：
广告
中国自去年年底以来，以反垄断为名，对包括网络巨头，补教行业，娱乐圈和房地产业在内的多个行业加强监管，规模之大影响之深，引起各界关注。
华尔街日报报道称，这一系列的强监管措施是由中共总书记习近平直接主导，而非如往常一样，由国务院副总理刘鹤负责具体细节。据指出，一个直接向习近平报告的中共中央办公室向各部位发出指令，协调政策。
报道说，由于未能阻止滴滴出行在6月赴美首次公开募股，刘鹤必须在党内提出“自我批评”。
据报道，其实中央各部委当时对滴滴出行赴美上市意见不一，国家网信办持反对意见，但交通运输等部门则同意。
习近平上台后，在中共中央政治局举行的“民主生活会”上恢复了这一毛泽东时代盛行的“自我批评”。
报道认为习近平发起“强监管”风暴的目标不只是为了反垄断，习近平试图调整中国经济发展模式，回到毛泽东的社会主义愿景。
但报道援引一名参与决策的官员表示，发起“强监管”也是为习近平在2022年中共20大寻求第三任提供正当性，习可以借此展示自己在为人民做大事。
滴滴出行有中国优步之称，是中国最大的网约叫车集团，目前正面临严厉审查。路透社援引两名知情人士称，滴滴出行创办人兼营运长柳青最近告诉关系密切的同事，自己有意辞职。
消息人士表示，43岁的柳青告诉同事，预料政府当局最后会接管滴滴出行并指派新的管理阶层。
但消息来源不能确定柳青是否已正式递交辞职信。
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅