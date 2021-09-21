习近平强监管 刘鹤因滴滴出行必须自我批评

图为去年元月在华盛顿签署中美第一阶段贸易协议的中国副总理刘鹤。照片摄于2020年1月13日。

中国去年底刮起的“强监管”风暴正在冲击中国多个行业，华尔街日报周二报道，习近平直接主导“强监管”政策，中国国务院副总理刘鹤因未能阻止滴滴出行赴美上市，必须自我批评。详情请听安德烈介绍：

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中国自去年年底以来，以反垄断为名，对包括网络巨头，补教行业，娱乐圈和房地产业在内的多个行业加强监管，规模之大影响之深，引起各界关注。

华尔街日报报道称，这一系列的强监管措施是由中共总书记习近平直接主导，而非如往常一样，由国务院副总理刘鹤负责具体细节。据指出，一个直接向习近平报告的中共中央办公室向各部位发出指令，协调政策。

报道说，由于未能阻止滴滴出行在6月赴美首次公开募股，刘鹤必须在党内提出“自我批评”。

据报道，其实中央各部委当时对滴滴出行赴美上市意见不一，国家网信办持反对意见，但交通运输等部门则同意。

习近平上台后，在中共中央政治局举行的“民主生活会”上恢复了这一毛泽东时代盛行的“自我批评”。

报道认为习近平发起“强监管”风暴的目标不只是为了反垄断，习近平试图调整中国经济发展模式，回到毛泽东的社会主义愿景。

但报道援引一名参与决策的官员表示，发起“强监管”也是为习近平在2022年中共20大寻求第三任提供正当性，习可以借此展示自己在为人民做大事。

滴滴出行有中国优步之称，是中国最大的网约叫车集团，目前正面临严厉审查。路透社援引两名知情人士称，滴滴出行创办人兼营运长柳青最近告诉关系密切的同事，自己有意辞职。

消息人士表示，43岁的柳青告诉同事，预料政府当局最后会接管滴滴出行并指派新的管理阶层。

但消息来源不能确定柳青是否已正式递交辞职信。