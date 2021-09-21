拜登与习近平联大远距离对决

美国总统拜登周二在联合国表示，他不寻求与中国进行“新冷战”，中国国家主席习近平随后以视频方式发言称，民主不是某国的专利。拜习远距离对决似不如通常那样激烈。另外，面对盟邦欧盟因核潜艇事件引发的愤怒和疑惑，拜登重申崇尚外交和奉行多边主义。

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拜登担任总统后首次亲临联合国发言当日，中国国家主席习近平稍后以视频形式发言。法新社指出美中领袖隔空对决是在大西洋两岸出现危机的背景下进行的。后者指的是美澳英牺牲法国利益的核潜艇危机。

星期二，联合国一般性辩论拉开帷幕，拜登首次亲临现场，他一方面需要向盟邦澄清立场，表明他领导的美国重视多边主义，重视联合盟邦，另一方面需要给美国与中国的对抗下定义。需要对联大秘书长要求美中对话的呼吁作出回应。因此拜登明确表示，他不寻求与中国进行一场新冷战。拜登说：我们不需要一场把世界分裂成僵死的几大阵营的新冷战。

但是，拜登的意思接下来表达得清楚无疑：美国不寻求与中国冷战，但是美国将不会放松与中国竞争，甚至激烈竞争。事实上，一段时间以来，拜登政府试图给美国与中国的对抗赋予一种新的解释，一方面表明这一对抗不同于冷战，一方面表明将与中国针锋相对，寸土不让。

拜登接下来的一段话不仅向中国表明这将是一场民主与专制的价值之战，而且，美国将为此寻求最大范围的结盟，“用我们的价值观，我们的武力，我们将保卫我们的 盟友和我们的朋友，我们反对那些试图倚强凌弱的国家”，拜登在这里不点名地抬出来北京。

法新社形容拜习对决出乎意料地平淡。随后视讯发言的习近平也没有点名美国，但不断地影射。习近平称：“民主不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利。”要“对话而不对抗、包容而不排他”。

习近平还承诺“中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。”

预估中美领袖将利用联合国大会对抗，联大秘书长古特雷斯在拜登习近平发言前预先发出警告：美中应展开对话，互相理解，避免一场类似新冷战一般的全球性危机。北京方面也反对把中美对抗描述为美苏那样的冷战，这是两强的唯一相同点，除此而外，中美对抗越来越严重。

国际危机组织驻联合国总部代表理查德.高恩称赞“拜登处理中国问题很有智慧，从不点名道姓，但不断地暗示中国做的坏事。”但美国前驻联合国大使黑利则持相反的观点，认为拜登根本不了解美国的真正的敌人以及美国面临严重威胁的现实。

拜登重申多边主义

今年的联大会议对拜登而言，在多边主义的庙堂发表演说正好是展示“美国重返世界”，美国是盟邦值得信赖的朋友的绝佳机会，拜登不点名解释了美中为何对抗之后表示，在其执政的八个多月，他的优先的使命是重建联盟，激活多边合作框架，恢复美国在世界繁荣和安全方面的领袖作用。拜登还提及美国将双倍投入，对抗气候转暖。

总之，拜登承诺，在阿富汗战争终结之后，他将开辟“外交纪元”，他承诺美国只在最后时刻才会动用武力。

拜登有关美国重返世界以及多边主义的讲话很动听，但是，在混沌中结束的阿富汗战争以及美国引发的与法国的核潜艇危机，严重模糊了他传达的信息。

法国对美国澳大利亚英国三方9月15号宣布的对抗北京的盟约至今怒火难消，这一盟约形同在大西洋两岸关系撒了一把火药，因为这一盟约是以澳大利亚放弃购买法国潜水艇，转而购买美国核潜艇，牺牲法国利益作为代价的，法国怒指美国背后捅刀，欧盟一致力挺法国，欧洲舆论认为打着美国回来了旗号的拜登在这件事上的所作所为与鼓吹“美国优先”的前任特朗普所差无几。

出席联大会议的法国外长勒德里昂在纽约继续揭露美国做法“粗暴”、“破坏了盟邦互相之间的信任”。欧洲联盟展现团结，一致支持法国。

法国似乎还不准备翻过这一页，拜登提出与法国总统马克龙通话，巴黎方面表示，预计本周进行的这场通话将不会是“和解”，而是要求华盛顿“澄清”。