独立记者黄雪琴 维权人士王建兵失联或遭拘押

据维权网等网站的报道，长期关注中国女权运动，曾经因报道香港占中运动而遭到拘押的中国独立记者黄雪琴从周日开始与外界失联，同她一起失联的还包括异议人士，职业病权益倡导者王建兵。

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据维权网报道，职业病权益倡导者王建兵原计划9月20日送别女权记者黄雪琴经香港赴英国留学。但目前已经证实两人自19日周日下午起便失去联系，据知情人士透露，王建兵有可能被以煽动颠覆国家政权罪被调查拘留，主要原因涉及日常在他家中的朋友聚会。

33岁的黄雪琴是一名独立记者，曾任《新快报》和《南都周刊》调查记者，参与过多起“米兔”（#MeToo）案件的报道，并为性侵受害者提供帮助。她也曾在网路平台“Matters”发表参与香港反送中游行的纪实报导及相关文章。

2019年8月，黄雪琴返回广州时即遭当地警方限制出境，原拟赴香港大学攻读法律系硕士课程的计划也因出入境证件被警方没收等因素而无法入学。她直到2020年1月间才取保获释。她透过“南方傻瓜关注群”发文表示：“我是雪琴，回来了，谢谢你们。暂时不方便与大家当面道谢。心里记得。一秒钟的黑暗不会让人成为瞎子。”

黄雪琴今年获得了英国志奋领奖学金(Chevening Scholarship)支持，原计划20日前往萨塞克斯大学就读发展学硕士。

38岁的王建兵是甘肃天水人，大学毕业后就加入了北京市西部阳光农村发展基金会，曾担任这家机构农村教育项目的主管。2014年，他加入了广州恭明社会组织发展中心，主管青少年和残障社群的项目。2018年起，他开始关注职业病工人的权益倡导和服务性工作，而他也是中国“米兔”(#MeToo)运动的重要支持者。

据他们两人共同的朋友透露，他们两人的物品近日被警方翻查、带走。两人目前很可能被广州市海珠区警方控制。