白宫发言人: 拜登很快与马克龙通电话 法国总统顾问：会谈本周末前举行

美国白宫发言人普萨基周二表示，美国总统拜登很快与法国总统马克龙通电话，讨论最近的潜艇交易风波。法新社也援引一位总统外事顾问表示，美国总统拜登与法国总统马克龙之间的电话会谈定于本周末之前进行。欧盟各国继续在与美国的潜艇危机中表达对法国的声援，并强调加强欧盟战略自主权的重要性。另外，欧盟押后筹备"美欧贸易科技委员会"会议。

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美国总统拜登在联合国大会发言后，周二乘坐空军一号专机返回华盛顿。白宫发言人普萨基在机上对记者表示，工作人员正在敲定拜登与马克龙通话的安排细节。而法新社援引一位总统外事顾问周二表示，美国总统拜登与法国总统马克龙之间的电话会谈定于本周末之前进行。

澳洲日前宣布与美英两国建立安全伙伴关系，澳洲取消向法国采购潜艇的合约，改为在美英协助下建造核潜艇，引起法国不满，法国召回驻美国及驻澳洲大使。

法国政府发言人日前表示，马克龙将要求拜登就事件解释及澄清。

法国与德国政府部长周二表示，澳洲与美国结盟后，决定取消向法国采购潜舰的合约，此举强烈提醒欧盟必须强化自主行动的能力。

法新社报导，德国外交部主管欧洲事务的国务秘书罗斯（Michael Roth）在欧盟部长会议发言表示，潜舰争议是"又一记警钟，提醒欧盟所有人自问该如何强化主权，以及在面对外交与安全政策议题时，该如何团结一致对外"。

法国负责欧洲事务的国务秘书波恩（Clement Beaune）形容这波争执不只关乎法国，而是"欧洲的议题"，法国期待获得欧盟伙伴的支持。他说，法国不会迅速搁置与澳洲在取消潜艇合同方面的争端，并正在评估所有应对方案。他表示，“我们的关系非常困难，我们不能像什么都没发生一样行事。我们需要研究所有的选择。”

欧盟内部市场专员、法国人布雷顿 (Thierry Breton) 表示，“欧洲越来越感觉到与华盛顿的关系出现问题”。他在华盛顿的演讲中说， “可能需要停下来重新审视这一关系了”。

法新社援引法国国家元首顾问表示，美国总统拜登与法国总统马克龙总统之间的电话会谈定于本周末之前进行。

另据路透社消息，美国与欧盟将于9月29日为新成立的"美国与欧盟贸易科技委员会"举行仪式，但在澳英美联盟（AUKUS）成立后，澳洲取消与法国之间的潜艇合约，影响美欧关系，路透社引述消息人士报道，欧盟外交部押后了一个筹备此委员会的会议。

报道指，根据公开的议程文件，欧盟27国外交官原定举行的谈判会议已经撤回，文件没有解释原因，报道引述两名欧盟外交官指，是欧盟委员会要求押后会议，他们指，原因是要抗议美国与澳洲的协议导致法国利益受损一事。

美国与欧盟6月公布成立贸易科技委员会，预定9月29日在美国匹兹堡举行仪式，但如今美欧关系出现变化，欧盟委员会主席冯德莱恩9月20日在接受美国有线新闻网络采访时表示，美英澳三国的行为是不可接受，欧盟需要知道到底发生了什么，以及为什么会发生这样的事情。