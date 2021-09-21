香港立法会选举可能再现「清一色」建制派参选 学者称北京将主导香港未来选举

刚结束的选举委员会选举尘埃落定，只有一名「非建制派」人士凭抽签胜出，政治学者蔡子强表示，事件反映北京政府不在意是否有民主派参选立法会来营造气氛，难以想象民主党月底大会会通过参选决议。此外，现时立法会内仅有的两名民主派议员已分别因被褫夺议员资格和宣布不参选而不再存在，一些曾参选立会者亦打退堂鼓，令年底的立法会选举可能重现选举委员会几乎没有民主派人士参选的情况。

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中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强接受本台访问时指出，北京港澳事务办公室主任夏宝龙曾说，选举不会搞「清一色」，而在港的中方人士在本年3、4 时亦曾派出重量级人物游说民主党参选新一届立法会，但在暑假期间，有关情况已不复见；随着民主派人士被捕、团体被迫解散、民主党内支持参选的党员在区议员宣誓中亦被褫夺资格，在在反映北京越来越不在意民主党参选。这在刚过去的选委会选举亦可得到左证，首先是非建制派人士难以取得足够提名，得以成功「入闸」参选的「新思维」狄志远和声称独立民主派的周贤明，最后是前者因低票而要靠抽签险胜，后者更是落败，若中方真的不想搞「清一色」，一定可以力保这些泛民晋身选委会，但实情却并非如此，令选委会的政治光谱出现近乎「清零」。

他续称，即使在其他专业界别，中间人士的效果亦是微不足道，只有「爱国爱港」人士可以留下，令选委会出现接近「清一色」。

他更预期，以中方在选委会大力协调名单出选且胜出，再加上新的选举制度设下重重参选关卡，北京将会「十分主导」香港未来的选举，无论是年底的立法会选举抑或是明年3月的特首选举。另外，中大政政系副教授马岳亦表示，共他政治光谱的人能否获得足够提名入闸参选，端视北京的中央政府是否愿意放行。

立法会参选人须取得选委会五大界别各两张提名票方有资格参选，再经国安审查开绿灯方可成为候选人，而手握选委会超过一百五十票的民建联，其主席李慧琼表示，提名时不会考虑对方是否民主派，而是要确保对方是爱国者；手握76票的工联会会长吴秋北亦表明，不会提名「反中乱港分子」。

议员陈沛然：不竞逐连任

北京的取态确是令有意参选者亦萌生退意。立法会内惟一泛民议员、医学界议员陈沛然在选委会选举当日在个人网志宣布，不再参选下一届立法会选举，指在过去五年的议员任期内，目睹香港出现极大变化，「政治形势也波涛汹涌」，「希望香港早日走出困境」。

由于另一泛民议员陈志存早前循立法会界别登记为选委会成员时被褫夺资格，即立法会内仅存的两名泛民议员均不会或不能参选。

另外，曾有意让成员参选的香港民主民生协进会，其署理主席杨彧表示，现时民意偏向不希望民协参选，而「清一色」的选委会选举结果亦反映北京未必在意民主派人士是否参选。其次，去年参选信息科技界的黄浩华和社会福利界的香港社会工作者总工会副会长张志伟均表示，决定不参与立法会选举，当中，张志伟表明，社总来届应不会派人参选，因为入闸门坎非常高，要获五大界别提名相当艰难，是民主选举大倒退。

不过，刚成为选委会惟一非建制人士的狄志远表明，其政党考虑派三、四人参选立法会，他指出，中央官员多番表明「不搞清一色」，政协常委唐英年亦表示愿意提名温和理性的民主派，若选委不给机会这些人参选，便是自打嘴巴。