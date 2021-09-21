美国商务部次长提名人：华为预期仍将列入贸易黑名单

获美国总统拜登提名为商务部主管出口政策次长的艾斯特维兹周二表示，他将中国科技巨擘华为视为美国国家安全威胁，除非"事情出现变化"，他预期华为仍会被列在贸易黑名单上。

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被提名为商务部负责工业与安全事务次长的前国防部官员艾斯特维兹（Alan Estevez），并承诺"检视"原为华为旗下手机品牌的荣耀终端公司（Honor Device Co），看华为是否利用分拆荣耀降低或规避其被列入黑名单的影响。

艾斯特维兹在参院银行委员会作证时表示："我看到过中国人之前耍的一些花招。如果我的任命案获得确认，这是我到商务部必须检视的事情。"

中央社援引华盛顿邮报报导，在14位联邦众议院共和党籍议员要求商务部把荣耀终端公司列入黑名单，也就是出口管制实体清单（Entity List）后，拜登政府正在考虑此事。

华为2019年被列入实体清单，凡是被列入这个名单的企业，不得向美国的公司行号采购零部件，或未经美国政府许可，不得使用美国的技术。

联名致函的共和党籍议员指出，荣耀被切割"意图规避美国为遏止美国技术与软件落入中国手中的出口管制政策"。这封信函引述分析师指出："出售荣耀使这家公司能够取得赖以维生的半导体芯片与软件，而且如果是不执行切割，可能会被断货。"