恒大地产声明周四将部分偿还到期的债务利息

在香港的恒大中心

中国恒大地产周三（9月22日）声明宣布，将按时兑付一部分到期的债券利息，为深陷危机正在整顿重组提供喘息，但该宣布并未让仍观望北京态度的金融市场放心，深、沪股市在假期四天休市后，周三开市继续下跌。

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周三恒大集团在一份公告中称，已与债券持有人就其一小部分债务达成协议。将为2025年9月到期、票面利率为5.80%的债券支付人民币2.32亿元（3050 万欧元）利息。

声明说，在周三之前“购买并持有这些债券”的持有人“有权获得利息支付”。

法新社报道指，恒大债务总额巨大，距离摆脱困境尚远。

恒大周三的声明只仅限于中国国内债券市场；对于其他周四到期的国际债券，恒大尚未具体说明将计划如何处理。

法新社引述新加坡投资咨询公司 Global CIO Office专家分析指，宣布部分还款对恒大会有所帮助，他希望因此能稍微减少市场的波动和下跌。但要使市场真正恢复信心仍需看恒大重组的前景。

中国官方迄今尚未就背负2600亿欧元债务面临破产风险的恒大是否出手表态。

恒大上周宣布已聘请财务顾问，被指可能向重组又迈进了一步。

法新社引述中国官媒周二的报道，恒大董事长许家印在中秋致集团员工信中说“恒大一定可以走出至暗时刻，全面复产复工。” 说，恒大一定能实现“保交楼”重大目标，向购房者、投资者、合作伙伴和金融机构交出一份敢担当、负责任的答卷。但他没有说明具体的实现细节。

周三金融市场并未受到恒大宣布支付利息的安抚，深市和上海股市在因中秋假期休市四天后，周三开市后继续下跌。欧洲股市在周二闭市反弹，华尔街股市则以分散态势收场，道琼斯指数下跌 0.15%。