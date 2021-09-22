拜登承诺再捐赠5亿剂疫苗 帮助提高全球接种率

美国总统拜登周三在全球防疫峰会上承诺，美国将再捐赠5亿剂COVID-19（2019冠状病毒疾病）新冠疫苗，协助贫穷国家抗疫。拜登并敦促全球领导人进一步努力遏制新冠疫情。另外，立陶宛宣布再向台湾捐赠逾23万剂新冠疫苗。

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法新社报导，拜登在白宫召开全球防疫线上峰会上表示："我做出了承诺，并将遵守这一承诺。美国将成为世界的"疫苗库"，就像二战期间的民主的武器库那样。这是一场需要动员全体之力解决的危机"。

拜登希望在主持旨在提升全球疫苗接种率的线上峰会，通过以身作则的承诺彰显其领导地位。拜登宣布再捐助5亿剂新冠疫苗后，美国承诺捐赠的疫苗总量累计达11亿剂，超过全球其他国家承诺捐出的总和。

出席全球防疫线上峰会的领导人包括南非总统拉马福萨、欧盟委员会主席冯德莱恩、印度尼西亚总统维多多以及联合国和世界卫生组织官员。

拜登在讲话中表示，希望其他发达国家将也能兑现他们的承诺。

据路透社报道，美国一名高级政府官员在此之前表示，辉瑞和德国生物制药联合推出的疫苗将在美国生产，并从1月开始运送至低收入和中低收入国家。这位官员表示，“这是美国作出的一个重大承诺。事实上，我们迄今为止在国内每接种一剂疫苗，就会捐赠三剂给其他国家。”另一位政府官员称，此次线上峰会将聚焦于全球疫苗接种、通过解决氧气供应短缺问题和增加药物供应来拯救生命、以及针对未来可能发生的另一场疾病大流行作好准备。

另据中央社报道，立陶宛周三宣布，将再向台湾捐赠235,900剂阿斯利康疫苗。

立陶宛之前也在6月宣布向台湾捐赠2万剂阿斯利康新冠疫苗，并在7月已运送到台湾。

据立陶宛卫生部长杜尔基斯表示，有关决定是回应驻拉脱维亚台北代表团的求助要求，他在电视转播的政府会议上表示，阿斯利康疫苗在立陶宛国内并非广受欢迎，故此有能力把疫苗捐出。

当地卫生部指，疫苗将在10月中正式捐出。