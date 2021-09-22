疑红歌唱衰  全运会唱社会主义好不讨好

在西安举行的中国全运会开幕式上，闫妮和张嘉译演唱老歌『社会主义好』引起议论。

中国全运会日前开幕，中国领导人习近平携第一夫人彭丽媛赴会，当红艺人闫妮和张嘉译奉命高唱『社会主义好』迎合，唱的“气宇轩昂”，却引起众说纷纭。据中央社报道，连日疯传的那段歌唱画面，20日晚间起已遭中国影音平台删除。

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这首歌1957年为“庆祝反右胜利”而作，其中有歌词说：“社会主义好，社会主义好，社会主义国家人民地位高。反动派被打倒，帝国主义夹着尾巴逃跑了”，这歌唱了几个月，毛泽东发动了大跃进，六零年起就发生了几千万人饿死的大悲剧。

这次西安全运会老调重弹，翻出老掉牙的“社会主义好”，分析指是为了投和习近平总书记的心意，这首歌从激情和情调上都与崇尚毛泽东，喜欢斗争，念念不忘共产党人初心的习近平吻合。

不过，看网上的即时反应，全运会演唱的时候就有网民说气氛很不正常，让人联想到文革架势。还有人评论，张嘉译那身打扮，像不像掏粪工人时传祥又回来的赶脚？闫妮那身打扮，像不像“红星照我去战斗”的气势？

时传祥是文革时期走红的“全国劳动模范”，以“不怕脏，掏大粪”出名。“红星照我去战斗”可能指的是文革末期电影『闪闪的红星』，属于“儿童红色电影”。

有人不怪全运会演唱的闫妮和张嘉译：两位都是好演员，可惜被糟蹋了。

更有人议论，这是在向全世界传递什么信号？大连东芝撤离，三星重工撤离，瑞银报告显示，76%的外资企业计划撤离中国。帝国主义的确夹着尾巴逃跑了!

还有人说，这歌唱得多不吉祥，你说社会主义好了，可是恒大快要倒了，你说帝国主义跑了，帝国主义的资本家真不敢投资来了。

不少网友看了“社会主义好”演唱画面的第一反应是很突兀，怀疑全运会为什么非要唱『社会主义好』呢？“21世纪都过去21年了呀，怎么还唱这样的歌”，“WG(文革)又要来了吗？”也有人担心，全运会唱红歌也就罢了，可别唱到几个月后的冬奥会上。

据中央社报道，“社会主义好”的画面20日晚间起在中国网络上被全面删除，在各大影音平台上输入关键词，已无法找到这段画面。