美国总统气候问题特使克里：未来数周或再次访华

美国总统拜登气候问题特使、前国务卿克里周三表示，他计划在未来数周再次访问中国。而秘书长古特雷斯表示欢迎中美两国领导人在联合国宣布的气候行动。

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路透社报道，克里周三接受MSNBC访问时谈及再次访华一事，并重申支持中国国家主席习近平21日在联合国大会上发言、宣布推动绿色低碳发展的承诺，他认为北京在应对气候变化问题上"展示出正面的一步"。

克里并表示相信美中领导人最终会碰面，但暂时没有实际时间表。

习近平在联合国大会上宣布，中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，北京同时不再新建境外煤电项目。他重申中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，指这需要付出艰苦努力，但会全力以赴。

克里其后认为中国的决定是一个"重大贡献"，为10月底在苏格兰格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会（COP26）取得成功所需的努力，带来良好开端。

克里曾在8月底访问中国，与中国气候变化事务特使解振华、中国国务院副总理韩正、中央外事办公室主任杨洁篪、国务委员兼外交部长王毅举行会谈，讨论如何进一步推动中美两国在气候变化对话合作的机制及具体方式等议题。

另据报道，联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明表示，中国和美国这世界两大经济体的领导人周二在联大一般性辩论中分别就气候行动承诺所做的重要声明令他“感到鼓舞”。

拜登在联大宣布，美国计划将其为国际气候融资提供的资金大幅增加至每年约 114 亿美元。古特雷斯对此表示欢迎。他指出，美国增加的捐款将使发达国家更接近履行每年筹集1000亿美元气候资金的集体承诺。

而中国国家主席习近平在联大讲话中宣布，中国将停止对境外燃煤电厂的所有融资，转向支持绿色低碳能源。古特雷斯表示，加速全球淘汰煤炭的步伐是使《巴黎协定》升温上限1.5摄氏度的目标仍可实现的最重要的一步。

与此同时，古特雷斯指出，我们仍然"有很长的路要走"，所有国家都必须为格拉斯哥会议带来最高水平的雄心勃勃的承诺。”