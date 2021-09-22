美联储维持近零利率称经济增长仍存在风险

美联储周三结束为期两天的政策会议，决定维持基准利率逼近于零，并且暗示可能最快明年升息，早于先前预期。美联储称，经济增长仍存在风险。

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美联储周三发表声明指出，如果美国经济持续改善，美联储将可能很快开始放慢每月购债步调。购债意在降低长期借款利率，以鼓励借贷和支出。

美联储周三一致投票决定，维持短期基准利率逼近于零，但多数成员认为，首度升息将发生在2022年。

这次暗示的升息时间早于先前预期。美联储今年6月公布经济预测时，略过半数的美联储成员预期将在2023年开始升息。

美联储指，新冠病例攀升，减缓了美国经济复苏的脚步，但美联储可能准备好很快开始撤回刺激措施。

另外，美联储将今年美国经济增长预测由7%下调至5.9%，估计明年经济增长放缓至3.8%，2023年进一步减慢至2.5%，长期增长预测中值维持1.8%。

今年通胀率预测由3.4%上调至4.2%，其后两年均是2.2%。今年核心通胀率预测亦由3%上调至3.7%，明年为2.3%，后年为2.2%。

美联储并预计，今年底失业率4.8%，高于之前预测的4.5%，明年回落至3.8%，2023年再降至3.5%，长期预测中值维持4%。

美联储表示，如果朝就业及通胀目标方面持续取得进展，并大致符合预期，认为买债步伐可能很快会放缓。当局指，经济发展前景仍取决于疫情，疫苗接种进展可能会减少公共卫生危机对经济的影响，但经济前景仍存在风险。