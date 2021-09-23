中国反对台湾加入CPTPP 台湾谴责"霸凌言论"

针对中国外交部反对"台湾地区"加入任何官方性质的协议与组织，台湾外交部周四表示，中国政府在国际社会霸凌台湾的作法，是两岸敌意升高的元兇；中国政府应深切自省，勿再与台湾人民为敌。

广告 继续浏览后续

台湾22日正式申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），中国外交部发言人赵立坚周四说，中方坚决反对"台湾地区"加入任何官方性质的协议和组织。

中央社援引台湾外交部周四晚间重申，台湾就是台湾，不是中华人民共和国的一部分，中华人民共和国没有一天统治过台湾，无权在国际上代表台湾人民；只有台湾民选政府，才能代表台湾2350万人民参与国际组织及区域经贸机制。

外交部指，政府代表台湾人民申请加入CPTPP，中国政府无权置喙，更何况中国不但不是CPTPP的会员，其贸易体制也广受国际社会质疑不符合CPTPP的高标准。

台湾外交部指出，中共领导人才在联合国宣称"我们过去没有，今后也不会侵略、欺负他人，不会称王称霸"；才没过几个小时，中国政府就在台湾申请CPTPP时公开打压台湾，并且以大规模空中兵力威吓台湾人民。

外交部表示，这种说一套、做一套的行径，也只有中国政府做得出来。对中国霸凌台湾的言行，外交部予以最严厉的谴责。

台湾的陆委会周四晚也表示，中共阻挡台湾参与国际经济组织或协议，是以强凌弱，不顾国际组织既有规则。

陆委会表示，台湾已经是世界贸易组织（WTO）、亚太经济合作会议（APEC）等国际经贸组织的成员，对外参与任何区域经济合作及协议的谈判，是台湾既有的国际权利，任何国家、任何人都无权干涉、置喙。

陆委会说，中共当局长期以蛮横手段在国际间操作"一个中国"原则的政治框架，试图矮化台湾，阻挡台湾参与国际经济组织或协议，只是凸显"以强凌弱"，不顾国际组织既有的规则，不仅伤害台湾人民情感，无助两岸关係正向发展，也不会得到国际民主自由国家的普遍支持。

陆委会呼吁北京当局应正视两岸现实，妥慎做好加入区域经济整合必要的法规与制度改革调整，提升公平经贸与互惠合作，更应扬弃敌意对抗思维，停止对台湾无理打压及不理性的政治动作，才真正有助於亚太区域经济的共荣发展。