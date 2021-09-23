法国外长勒德里昂会晤布林肯称：走出危机需要时间

法国外长勒德里昂周四与美国国务卿布林肯在纽约法国常驻联合国代表团所在地会面。勒德里昂表示，走出法美外交危机"需要时间和行动"。

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法新社消息，由于澳洲取消与法国的400亿美元潜艇合约，转而与美英合作打造核动力潜艇舰队，法国愤而召回驻美国及驻澳洲大使。勒德里昂并曾形容澳洲的决定无异于"背后捅刀"。

勒德里昂周四与美国国务卿布林肯在纽约联合国大会间隙期间举行闭门会议，地点位于法国驻联合国代表团办公室，时长约一小时。

据法国外交部发布的会后声明，勒德里昂表示，法国总统马克龙周三与美国总统拜登通电话，"是双方修复关系的第一步"，勒德里昂表示，全面走出法美这场外交危机"需要时间和行动"。

潜艇危机以来，法国外长一致严词谴责美澳的做法，自本周初参加联大会议以来，勒德里昂也一直拒绝与布林肯直接会谈。

美国总统拜登周三与法国总统马克龙通话，试图在美英澳宣布结成战略联盟后，重建与法国的互信关系。拜登与马克龙表示举行"深度磋商以确保互信"，并将于10月底在欧洲会面。联合声明也提到，马克龙将下令法国大使下周重返华盛顿。

美国国务院表示，两人讨论双边深入磋商的计划，也讨论了美国与包括法国在内的欧盟国家在印太区域的合作。而白宫发言人普萨基告诉媒体，对谈气氛"友好"，拜登对两国回归正常充满希望。

法国外交部发布的新闻稿则称，勒德里昂"同意（与布林肯）维持紧密联系"以"重拾信任"，但没有提供进一步细节。

法新社称，美国总统在会谈中表达了双方“恢复正常”的愿望，但法国方面显然另有应对危机的态度。