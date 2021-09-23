美日印澳四方安全对话今在白宫举行峰会 莫迪会晤哈里斯

由美国、日本、澳洲及印度组成的四方安全对话（Quad）周五将在白宫举行首次领导人会面，美国高层官员周四形容，峰会将会是历史性的，他表示，这次会面将会在卫生、网络安全、基建等议题上取得进展。不过有媒体指，在中国对印太地区主导力日增之际，这次峰会目的为提升4国在印太的合作。

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路透社周四援引一位华盛顿高层官员报道，有关会面"将具有历史意义"，峰会将为与会的美国总统拜登、日本首相菅义伟、澳洲总理莫里森及印度总理莫迪，公开讨论现代挑战及他们的希望与愿景提供契机。

该名官员指，四国领导人届时会讨论一系列议题，包括区域安全、教育及基建等，但他没有透露细节，只表示会面将主要谈及在印太地区关于新型疫苗的下一步安排等，重申在2022年底前在亚洲地区提供10亿剂疫苗的承诺是非常重要。

该名官员并指出，四国领导人也将讨论地区安全议题，但强调并非峰会重点。他拒绝进一步透露峰会的细节，但指峰会将着眼于印太地区涉及新冠疫苗的下一步行动。

周五的四方安全对话峰会正值澳英美联盟（AUKUS）成立不久，但这位高官强调两者没有关系，也不会在会面上讨论安全议题。他并指，拜登将会宣布成立资助计划，安排100名来自各成员国的学生到美国修读理工科硕士及博士课程。

另据中央社报道，两名消息人士说，印度总理莫迪周四将与美国副总统哈里斯以及高通和黑石集团等几家美国企业的执行长会面。

熟悉内情的消息人士告诉路透社，莫迪在白宫与哈里斯会面时，预料将讨论新冠疫情，还有扩大美印科技、太空和其他领域合作，并将触及供应链议题。

消息人士说，莫迪周四也将与奥多比（Adobe）、第一太阳能（First Solar）、通用原子（General Atomics）等公司的执行长会面。