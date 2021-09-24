中国列美国干预港事清单 有评论指为维持政治张力来「又砌又倾」

中国外交部在官网发布《美国干预香港事务、支持反中乱港势力事实清单》，罗列美国自2019年2月以来在涉港问题上的各种行为，包括实施制裁和游说他国联合指责中国。时事评论员林和立指，这是中国企图游说欧美人士支持其美国干预香港事务的阴谋论，预料作用不大；另一评论员刘锐绍进一步指出，清单可让中国维持政治张力，以便落实对美既争斗亦商讨的「又砌又倾」策略，另亦可供支持者作辩论理据。

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国务院港澳办发言人其后回应指，坚决支持外交部发布的「事实清单」，认为是对美国一再污蔑抹黑中国对港管治和制裁中国官员的有力回击。发言人又说，从清单可见美国的干预是「何等的卖力和赤裸裸」，藉此可让人更认清美国在民主、自由、人权、法治问题上奉行的虚伪「双标」、执迷于当教师爷的霸权本质和企图通过搞乱香港，遏制中国发展的险恶用心。

外交部今(24日)早在网站发布八千多字的「事实清单」，内容共分五类102项，分别是指美国「炮制涉港法案，抹黑中方对港政策，插手香港内部事务，大肆干涉中国内政」；「悍然实施制裁，妄图阻挠香港国安法和中国全国人大有关决定在香港顺利实施」；「污蔑诋毁特区事务，妄议香港警方执法行动，破坏香港繁荣稳定」；「包庇支持反中乱港分子，为其兜售“港独”主张、散播政治谎言提供平台，是非不分、颠倒黑白为违法分子说项」；以及「多边串联施压，纠集盟友联手干涉香港事务，通过发表联合声明等方式对香港事务说三道四、指手画脚」。当中以第三类的「污蔑诋毁特区事务」最多，有48项具体事项，而时间跨度亦最长，由2019年2月时任美国驻港总领事唐伟康表达对港府拟推动修订《逃犯条例》的担忧开始，到今年8月初，美国驻港总领馆网站刊登香港国安法「见证清单」，详列被处理的「反中乱港分子」姓名、罪名及判刑结果等信息为止。

时事评论员林和立接受本台访问时表示，清单内容并无新意，而中国在美国总统拜登对华软硬兼施之际推出清单，应是「大外宣」手段之一，目的是企图说服美国支持中国的商界和欧洲方面信纳其美国干预香港事务的阴谋。但他相信，成功游说的作用不大，因为中国对香港公民社会的打压和法治的破坏，国际社会是有目共睹。

另一评论员刘锐绍则向本台指出，这种做法已是中国常态，就是在与美国保持接触和谈判弹性之时，维持政治张力，实行「又砌又倾」。他续称，现时中美在国际关系上可说是「无信任可言」，故需维持张力。

至于是否有效，刘锐绍认为，要看受众是谁。他指出，香港和欧美等地不相信中国论调的，有关清单自然不会有效用；但对中国支持者、亲中人士以至要靠中国才可营生者，清单便可作为他们批评美国及相关人士时的「事实依据」，甚至可以作为教育群众的教材。他笑说，中国仍然相信，宣传上不断重复便可成为真理或事实。