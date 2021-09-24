习近平与阮富仲通话 提共同维护共产党执政安全

据中国官方新华社消息说，中共总书记习近平今天与越共总书记阮富仲通话时强调，捍卫共产党执政安全和社会主义制度安全是双方最根本共同战略利益。他还说，双方要维护南海和平稳定，反对病毒溯源政治化。越南官方媒体人民报网至此没有报道阮富仲与习近平通电话消息。

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据中央社今天报道称，习近平通话越共总书记，提捍卫共产党执政是共同利益。据新华社说，习近平向阮富仲表示，中越两国是山水相连的社会主义邻邦，是具有战略意义的命运共同体。在世界百年变局和世纪疫情叠加作用的复杂形势下，双方有很多的共同利益和共同关切。习近平并强调，捍卫共产党执政安全和社会主义制度安全是中越双方最根本的共同战略利益。双方要开展好理论研讨、干部培训、地方党委合作等机制化交往，深化两党两国对口部门交流互鉴，加强舆论引导，并要加快发展战略对接等。

习近平也提出，双方要加强国际和地区事务协调和配合，维护南海和平稳定，反对COVID-19（2019冠状病毒疾病）病毒溯源政治化，践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体。

中国官方报道说，阮富仲表示，越方高度重视并始终将发展越中全面战略合作伙伴关系作为头等优先，感谢中方为越方抗击疫情和恢复经济社会发展提供的宝贵支持与帮助。阮富仲并称，越共愿与中共加强党际交往，增进政治互信，深化治党治国经验交流，推动双方在经贸、抗疫、人文、地方等各领域加强互利合作，促进双方社会主义事业和两国关系不断发展，共同促进区域和世界和平稳定。