加拿大大选落幕 孟晚舟案有新议论

加拿大《环球邮报》报道，美国司法部恢复了与中国通讯巨头华为公司的谈判，可能暂缓起诉孟晚舟，并允许她返回中国。去年两方也曾谈判过，但当时孟晚舟坚持不认罪，谈判告吹。如今又再度开启谈判，且美国总统拜登和中国国家主席习近平也在日前举行电话会议，而加拿大选举落幕，新一届政府的对华政策引人关注。这些复杂的因素彼此间会碰撞出新火花吗？孟晚舟可能回国？ 美中、加中关系能否云开日见？围绕这些疑问，相关专家提出新解。

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据自由亚洲报道说，美国正与华为和首席财务官孟晚舟的律师就可能延迟起诉孟晚舟的协议进行讨论。如果达成协议，孟晚舟可返回中国。专家称，即便如此，两名加拿大人不见得能立即被释放，美中和加中关系也不见得就云开日见。

加拿大法律援助组织Access Pro Bono的法律专家吉米言(Jimmy Yan)表示，正在进行的“延迟起诉协议”(deferred prosecution agreement, DPA)，并不一定涉及认罪，可能是允许孟晚舟缴罚款或有其他要求。DPA的目的是适当制裁犯罪行为并阻止不当行为继续发生，是被告与负责的检察机关协商达成的自愿协议。根据 DPA，刑事诉讼会暂停一段时间。在此期间，被告必须遵守协议条款。 如果被告遵守，则DPA到期时撤销指控，且不会有犯罪纪录。 如果被告不遵守，检方可以在期限内的任何时候恢复指控并寻求定罪。从博弈僵局的角度来看，是尝试突破的有效手段。

据吉米言说，这步棋对双方来说，都是很好的下台阶，因为孟晚舟的案件可能会在明年春季宣判，加拿大司法部不见得有稳胜的把握。就算孟晚舟输了，也可以上诉；这代表美国想引渡孟晚舟并不容易，孟晚舟和华为可能不想继续深陷这个泥潭。“拖延时间，我相信对孟晚舟不利的，尽管孟晚舟在这边生活无忧，但会导致她很多事情做不了，对华为公司也不利，美国不是想灭掉这个公司，就像对待中国一样，只是希望它遵循国际秩序和游戏规则。”

报道说，如果孟晚舟能回到中国，加拿大人 - 康明凯和斯帕弗是否能顺利回到加拿大呢？美方和孟晚舟方的谈判并不涉及两加拿大人。吉米言也说，即使孟晚舟能被释放，他们两人也不见得立即可以回到加拿大。但他认为，如果孟晚舟案件能解套，至少是加中关系的一个拐点。

不过，加拿大华人政治事务委员会（CCPAC）的联合创办人林雯说，即使孟晚舟和两名加拿大人都如愿回到自己的国土，中国和美国、加拿大的关系依然不容乐观。她说，看起来美国只会对中国更强悍，而且美国已经多次警告，将停止与对中国不够强硬的国家分享情报，加拿大一定会跟着美国步调走。“特鲁多会越发对中国强硬，它的政策一定会跟美国相辅相成的，加拿大早就把中国国企和资金拦在外面，去年就禁止了山东金矿收购加拿大TMC矿业，今年自由党又主动要求中国移动必须清理掉其在加拿大子公司的股份，否则不让它在加拿大运营。”

该报道称，二十国集团（G20）领导人会议将于今年十月底在意大利罗马举行，期间西方国家和中国领导人的互动又是一个焦点。