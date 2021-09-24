北京台北均申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》比谁跑得快？

中国正式提交加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, 简称CPTPP)的申请几天后，台湾也申请加入，这可能令该协定11个成员国本已尴尬的处境更加复杂。台湾行政院发言人罗秉成周三表示，台湾已正式递出加入CPTPP的申请，同时知会所有CPTPP成员国寻求支持。华尔街日报说，台湾是一个自治岛屿，中国将台湾视为其领土的一部分。北京与台北，如果获准加入，将对之后的新增加入者具有否决权，因此日本等成员国似乎不得不在事实上在中国大陆和台湾之间选择，需要作出交织着安保观点的艰难判断。

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据共同社今天报道称，日本官房长官加藤胜信在24日的记者会上就台湾申请加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）表示：“协定规定新加入的对象为国家或单独关税区。台湾加入TPP在协定上是可能的。”

中国政府是在澳大利亚与美、英达成核潜艇协议后不久申请加入这个亚太贸易协定的。台湾也申请加入可能令该协定11个成员国本已尴尬的处境更加复杂。

据台湾行政院发言人罗秉成表示，自2016年以来，台湾政府各部门就加入TPP进行通盘准备。

据华尔街日报报道说，中国提交加入申请使美国的一些盟友陷入尴尬处境，比如加拿大和澳大利亚；这两个国家最近都在安全问题上与中国发生了冲突。在澳大利亚与美国和英国达成购买核潜艇的协议后不久，中国提交了加入CPTPP的申请。该核潜艇购买协议的目的是对抗中国在太平洋地区日益增长的海军力量。

包括日本在内的部分CPTPP成员国对中国加入的资格提出质疑，理由包括中国政府对商标等知识产权的保护不力以及对国有企业进行补贴。贸易专家表示，此外，中国要达到该协定关于环境保护和工人权利的标准会很困难。

相比中国经济，台湾经济更加市场化，这也许让台湾加入TPP的理由更充分一些，尽管如此，相关决定不太可能很快做出。该协定中的任何一个成员国都可以拖延或实际阻止中国和台湾的申请。

据日本经济新闻报道说，目前CPTPP共有日本等11个成员国，英国也于2月申请加入。新成员的加入必须取得所有成员国的同意。台湾并没有加入大陆已经参加的东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），而是一直以加入CPTPP和与美国签订自由贸易协定（FTA）为目标。

台湾已经与CPTPP成员国中的新西兰和新加坡两个国家签署了自贸协定。蔡英文政府此前以非正式形式向相关国家传达了加入CPTPP的愿望，很有可能因为大陆宣布申请加入，加紧了相关工作。

台湾加入CPTPP的门槛也很高。主张“一个中国”的大陆，估计会加强相关国家的外交接触，防止台湾的加入。

台湾当局的方针是呼吁日本等国家支持其加入。今后，两岸围绕加入CPTPP的外交角力或将更加激烈。

该报道说，在大陆施加的压力增强的情况下，蔡英文政府也在和美国进行自贸协定谈判。6月双方基于1994年台美签署的《贸易暨投资框架协议》重启磋商，启动了自贸协定谈判准备工作。

日本经济新闻称，继中国大陆之后，台湾也正式申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。如果获准加入，将对之后的新增加入者具有否决权，因此日本等成员国似乎不得不在事实上在中国大陆和台湾之间选择，需要作出交织着安保观点的艰难判断。“作为政府积极看待遵守民主主义和法治的台湾的加入申请”，日本外务省高官9月22日晚间接受日本经济新闻采访时如此表示。

据日本政府的贸易政策负责人表示，台湾并未与日本签署自由贸易协定（FTA）。“由于并未进行过锁定协定内容的非正式磋商，加入的阻碍仍是未知数”。

在中国大陆提出申请之际，日本阁僚表示“有必要不断观察是否真正准备好遵守高水平规则”等，显示出慎重态度，形成对照。

CPTPP是有日本、加拿大和澳大利亚等11国参加的大型合作协定。在新加入之际，需要现有的成员国全体一致批准。只要形成对立的两岸的任何一方加入，另一方的加入都将变得困难。

据该报道，成员国之间已出现温度差。对于大陆的加入申请，新加坡和马来西亚都表明了欢迎的立场。另一方面，墨西哥则持慎重态度。如果大陆加入，吸引此前退出TPP的美国重返将变得困难。墨西哥的最大贸易伙伴是美国，在中美摩擦加深的背景下，对于中国大陆的加入难以表示支持。

据该报道，澳大利亚也显示出难色。中国大陆采取了针对澳大利亚产大麦和葡萄酒的高关税、煤炭等的进口限制措施。澳大利亚贸易、旅游和投资部部长丹·特汉(Dan Tehan)暗示，只要中国大陆不解决高关税等问题，就不支持启动谈判。

围绕CPTPP，与率先申请加入的英国的磋商已正式启动。与英国启动谈判之际，成员国阁僚等确认了要求英国遵守现行规则的方针。对于大陆和台湾来说，同样接受高水平贸易自由化和具有透明性的规则成为前提。

围绕台湾的动向称得上中美对立的最前线，在6月的七国集团峰会（G7峰会）联合宣言中提出，“强调台湾海峡的和平与稳定的重要性，敦促两岸问题和平解决”。

据该报道，随着加入申请相继提出，CPTPP成为重要的舞台之一，考虑到经济乃至安保问题的外交层面博弈也将日趋激烈。